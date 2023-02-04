إيفرتون يهزم أرسنال ويخرج من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي (فيديو)

استهل المدرب شون دايك مسيرته مع إيفرتون بالفوز 1-صفر على أرسنال المتصدر، اليوم السبت، بفضل ضربة رأس من جيمس تاركوفسكي في الشوط الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذا أول انتصار لإيفرتون على فريق يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) في 11 عامًا، إذ كان فوزه الأخير عندما تفوّق على مانشستر سيتي في يناير/كانون الثاني 2012.

كذلك، فإن هذا أول انتصار لإيفرتون في الدوري الحالي، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليخرج من منطقة الهبوط، وهو رابع فوز له في الدوري هذا الموسم.

وكان إيفرتون يتقدم على المركز الأخير بفارق الأهداف قبل هذه الجولة، وبات يحتل المركز الـ17 وخرج من منطقة الخطر، لكنه خاض مباراة واحدة إضافية مقارنة بمنافسيه.

وبقي أرسنال على القمة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يلعب في ضيافة توتنهام هوتسبير، غدًا الأحد، بعدما خاض كل منهما 20 مباراة.

والسبت المقبل، سيلعب أرسنال مع برنتفورد، قبل قمة مرتقبة أمام مانشستر سيتي، في 15 فبراير/شباط الجاري.

وتحسّن أداء إيفرتون بشكل ملحوظ في أول مباراة مع المدرب دايك بعد رحيل فرانك لامبارد، وتسبّب في مشكلات لأرسنال واقترب من التسجيل في الشوط الأول بواسطة دومينيك كالفرت-لوين وعبدولاي دوكوري.

وافتتح تاركوفسكي التسجيل بعد مرور نحو ساعة من اللعب، عندما ارتقى لركلة ركنية نفذها دوايت ماكنيل، ووضع الكرة برأسه داخل شباك الحارس آرون رامسديل.