للمرة الثالثة على التوالي.. الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية ويضرب موعدا مع ريال مدريد

تأهل الأهلي المصري -للمرة الثالثة على التوالي- إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب، بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي (1- 0).

وسيلعب الأهلي في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني بطل أوربا، الأربعاء المقبل.

وأحرز محمد مجدي (قفشة) هدفا قرب النهاية، ليمنح الأهلي الفوز على سياتل ساوندرز.

وبدت المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، عندما أطلق قفشة تسديدة رائعة ارتدت من العارضة، وأبعدها دفاع الفريق الأمريكي الذي يشارك في البطولة لأول مرة، لتصل إلى لاعب الأهلي ليسددها وتصطدم بأحد المدافعين إلى داخل المرمى قبل دقيقتين من النهاية.

الهلال يهزم الوداد بركلات الترجيح

وفي وقت سابق اليوم، فاز الهلال السعودي 5-3 بركلات الترجيح على الوداد المغربي بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي ثم الإضافي في الرباط بالمغرب، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي في البطولة نفسها.

وضرب بطل السعودية وحامل لقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي موعدا مع فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في مباراة قبل النهائي، الثلاثاء المقبل.

وتقدّم أيوب العملود بهدف للوداد في الدقيقة 52، وبدا أن صاحب الأرض سيحقق الانتصار، قبل أن يدرك الهلال التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بواسطة محمد كنو.

وقبل تنفيذ ركلة الجزاء، تعرّض يحيى جبران لاعب الوداد للطرد بسبب الاحتجاج لتزداد مهمة الوداد صعوبة، لكن كنو نال بطاقة حمراء في الوقت الإضافي، ليستكمل كل فريق المباراة بعشرة لاعبين.

وفي ركلات الترجيح، أهدر يحيى عطية الله أول ركلة للوداد بينما سجل لاعبو الهلال كل ركلاتهم، ليفوز الفريق السعودي الذي احتل المركز الرابع في بطولة العام الماضي.