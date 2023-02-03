ليونيل ميسي يعلن موقفه من المشاركة في مونديال 2026

قال ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، إنه من غير المرجح استمراره في اللعب الدولي حتى النسخة المقبلة من المونديال التي ستقام عام 2026.

وتقام نهائيات كأس العالم القادمة 2026 في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال نجم باريس سان جيرمان لصحيفة “أوليه” الأرجنتينية الرياضية إن عمره سيصبح 39 عاما عندما يقام المونديال القادم، وهذا سيقف عائقا أمام مشاركته في البطولة، بحسب التصريحات.

وأضاف “لست أدري، قلت هذا دائما بسبب عمري، أعتقد أنه من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أوجد هناك”.

وتابع نجم منتخب الأرجنتين “أحب لعب كرة القدم، أحب ما أقوم به، ما دمت بخير وأشعر بأنني جاهز بدنيا وأستمتع سأواصل اللعب، أعتقد أن الوقت ما زال طويلا حتى موعد بطولة كأس العالم المقبلة”، وتابع “سأرى إلى أين تسير مسيرتي، وما سأفعله، وهذا يعتمد على العديد من الأمور”.

وتوج ميسي (35 عامًا) مسيرته المبهرة العام الماضي، عندما قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كأس العالم في قطر.

وقال ميسي في تصريحات إعلامية بعد انتهاء البطولة “بالنسبة لي، هذه بالتحديد نهاية مسيرتي، ولا أعتقد أن هناك نهاية أفضل”، لكنه لم يعلن اعتزاله اللعب الدولي.

وأعرب ميسي عن أمانيه بأن يظل مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني مستمرًا في تدريب المنتخب، وقال “أتمنى أن يستمر لأنني أعتقد بغض النظر عن كل شيء، أنه شخص مهم للمنتخب الوطني، ولكل المجموعة التي بدأت تنضج معه”.