ريال مدريد يهزم فالنسيا بثنائية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

فاز ريال مدريد على ضيفه فالنسيا بثنائية نظيفة، الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الريال عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 52 من تسديدة رائعة سكنت الزاوية العليا للمرمى، قبل أن يضيف زميله فينسيوس جونيور الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين.

وطرد الحكم غابرييل باوليستا مدافع فالنسيا في الدقيقة 72، ليكمل فريقه ما تبقى من المباراة بعشر لاعبين.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.