مصر تطلب من المغرب نقل مباريات الأهلي بمونديال الأندية علي القنوات المصرية

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من نظيره المغربي الموافقة على نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ابتداء من مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي، والمقرر إقامتها بعد غد السبت، على القنوات المصرية.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية، الخميس، أن اتحاد الكرة أرسل خطابات رسمية لنظيره المغربي، لطلب الموافقة على نقل المباريات على القنوات المصرية لتيسير مشاهدة المباريات على الجمهور المصري.

وقالت الوزارة في بيان لها: “يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري التنسيقات الجارية بين كل من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد المغربي بشأن نقل مباريات فريق النادي الأهلي على القنوات المصرية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها دولة المغرب”.

وأضاف “أجرى وزير الشباب والرياضة المصري اتصالات هاتفية مكثفة مع وزير الرياضة المغربي شكيب بن موسى، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع؛ لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل مباريات فريق الأهلى على القنوات المصرية من خلال القنوات المغربية الحاصلة على حقوق بث المباريات”.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي (3- 0)، الأربعاء.