ميسي يقود الأرجنتين للهيمنة على جوائز الأفضل للفيفا (فيديو)

هيمنت الأرجنتين على جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لعام 2022 في الحفل الذي أقيم، الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب بعدما تفوق اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده على الفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان والفرنسي الآخر كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية بسبب الإصابة.

وسجل ميسي، 35 عاما، سبعة أهداف خلال كأس العالم وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3، في مباراة وصفت بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتحقق الأرجنتين اللقب لأول مرة منذ 1986.

وقال ميسي في الحفل: “شرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة مجددا، أتوجه بالشكر إلى كل زملائي في الأرجنتين أيضا، (الحارس إميليانو) مارتينيز و(المدرب ليونيل) سكالوني”.

وأضاف: “جئنا إلى هنا لتمثيل باقي اللاعبين فلولاهم ما كنا هنا”، مشيرا إلى أن العام كان “رائعا” بعد أن حقق حلمه “بالفوز بكأس العالم بعد مجهود وكفاح كبير وفي النهاية تحقق الحلم وهو أجمل ما حدث لي في مسيرتي”.

ونال الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب بعدما تفوق على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت سابق الاثنين تمديد عقد سكالوني حتى 2026.

فابيو كابيلو يُسلم ليونيل سكالوني جائزته 🏆 أول مدرب غير أوروبي يُتوج بجائزة الأفضل 🇦🇷#TheBest 💫@lioscaloni pic.twitter.com/jhGgzjGMfu — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

وجدد سكالوني، الذي قاد الأرجنتين أيضا للفوز بكأس كوبا أمريكا في 2021، عقده بعد اجتماع في باريس مع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني ليقود منتخب بلاده في كأس العالم 2026 المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

كما حصل الأرجنتيني إميليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوق حارس أستون فيلا على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية.

وتوج مارتينيز، 30 عاما، بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال 2022 بعدما ساهم بشكل كبير في فوز التانجو باللقب العالمي.

من حارس لاتيني كبير لآخر قدير خوليو سيزار سلم إيميليانو مارتينيز جائزته الليلة 🇧🇷🏆🇦🇷#TheBest 💫 pic.twitter.com/CTFwVYF0rQ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

وحصل الجمهور الأرجنتيني على جائزة الأفضل للمشجعين بفضل الدور الذي لعبه في مؤازرة بلاده نحو التتويج بلقب مونديال قطر 2022.

وتسلم الجائزة المشجع الأرجنتيني كارلوس تولا، بعد الشهرة الواسعة التي اكتسبها من خلال حضوره جميع مشاركات بلاده في كأس العالم بدءا من نسخة 1974 وحتى نسخة قطر 2022.

ونال البولندي مبتور الساقين مارتشين أوليكسي جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام في تكريم تاريخي بعد تفوقه على الفرنسي ديميتري باييه لاعب أولمبيك مرسيليا والبرازيلي ريتشارليسون.

هدف العام بقدم أوليكسي جائزة بوشكاش مستحقة 🤩👏#TheBest 💫 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

وتم تحديد الفائزين بجوائز الأفضل من خلال عملية تصويت شاركت فيها أربع مجموعات على قدم المساواة: المشجعون، وممثلو وسائل إعلام مختارة، وقادة ومدربو المنتخبات الوطنية من جميع أنحاء العالم.