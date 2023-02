بعد انتقادات.. ألابا يوضح أسباب تصويته لميسي بدل بنزيما في استفتاء جوائز الأفضل

أوضح ديفيد ألابا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أسباب تصويته لصالح ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بدلا من كريم بنزيما زميله بالفريق الإسباني.

وتعرّض ألابا لهجوم على الإنترنت، بما في ذلك هجوم عنصري، بعد أن تم الكشف عن اختياره، ودشنت جماهير ريال مدريد وسما يدعو إلى إبعاده عن الفريق بعدما صوّت لميسي في المركز الأول وبنزيما في المركز الثاني وكيليان مبابي في المركز الثالث.

وكتب قائد منتخب النمسا على تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصوت بمفرده، وأنه كان بناء على تصويت جميع اللاعبين بالمنتخب.

وأضاف “الكل يعلم، خاصة كريم، كم أقدّره، وقلت دائما إنه بالنسبة لي فإن كريم هو أفضل مهاجم في العالم، وسيظل هذا الوضع على ما هو عليه بدون شك”.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.

Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances

— David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023