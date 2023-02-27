وكيل أعمال محمد صلاح يرد على أنباء مغادرته ليفربول

تحدّث رامي عباس، وكيل النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، الاثنين، عن إمكانية رحيل موكله عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير إخبارية أن “الفرعون المصري” يبدو قريبا من الرحيل عن قلعة (آنفيلد)، بحثا عن تحد جديد، ربما يكون في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت شبكة (فوتبول إنسايدر) العالمية إلى اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المرتقب، نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن صاحب الـ30 عاما موجود على رادار بطل الدوري الفرنسي، وسط شكوك حول مستقبل المهاجمين الثلاثة، ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

وأعاد وكيل صلاح نشر خبر من شبكة (آنفيلد ووتش) البريطانية، المقربة من ليفربول، التي تحدثت عن استعداد صلاح للرحيل عن ليفربول في الصيف القادم، حال فشل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

وعلّق رامي عباس على خبر الشبكة البريطانية، قائلا على حسابه في تويتر “إنه هراء. لم يتم مناقشة هذا أو التفكير فيه. لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوربا”.

Nonsense. This was never discussed or thought about. Not qualifying to the Champions League hasn’t even crossed our minds. https://t.co/vamG8rOPvh — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 27, 2023

ويعاني ليفربول موسما كارثيا على جميع الأصعدة، حيث فشل في الاحتفاظ بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، اللتين تُوج بهما في الموسم الماضي، كما ابتعد مبكرا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات على مشارف الخروج من بطولة دوري أبطال أوربا.

ويحتل ليفربول المركز السابع حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتلقى ليفربول خسارة قاسية (2-5) أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليصبح مطالَبا بالفوز بفارق 4 أهداف على ملعب الفريق الملكي في لقاء الإياب يوم 15 مارس/آذار المقبل، من أجل الاستمرار في البطولة التي تُوج بها الفريق 6 مرات.