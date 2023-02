وكيل أعمال محمد صلاح يرد على أنباء مغادرته ليفربول

تحدّث رامي عباس، وكيل النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، الاثنين، عن إمكانية رحيل موكله عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير إخبارية أن “الفرعون المصري” يبدو قريبا من الرحيل عن قلعة (آنفيلد)، بحثا عن تحد جديد، ربما يكون في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت شبكة (فوتبول إنسايدر) العالمية إلى اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المرتقب، نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن صاحب الـ30 عاما موجود على رادار بطل الدوري الفرنسي، وسط شكوك حول مستقبل المهاجمين الثلاثة، ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

وأعاد وكيل صلاح نشر خبر من شبكة (آنفيلد ووتش) البريطانية، المقربة من ليفربول، التي تحدثت عن استعداد صلاح للرحيل عن ليفربول في الصيف القادم، حال فشل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

وعلّق رامي عباس على خبر الشبكة البريطانية، قائلا على حسابه في تويتر “إنه هراء. لم يتم مناقشة هذا أو التفكير فيه. لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوربا”.

Nonsense. This was never discussed or thought about. Not qualifying to the Champions League hasn’t even crossed our minds. https://t.co/vamG8rOPvh

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 27, 2023