مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل بهدفين ويتوج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية (فيديو)

أحرز مانشستر يونايتد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالفوز (2-0) على نيوكاسل يونايتد في ملعب ويمبلي، ليقضي على آمال الخاسر في حصد لقبه الأول منذ حوالي 70 عامًا، اليوم الأحد.

وسجل كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33، وانتظر للتأكد من صحة الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبعد 6 دقائق، أضاف يونايتد الهدف الثاني بعد تسديدة من ماركوس راشفورد أبدلت اتجاهها في سفين بوتمان مدافع نيوكاسل ودخلت مرمى الحارس لوريس كاريوس الذي فشل في إبعادها بيده.

وخاض نيوكاسل أول نهائي لبطولة كبيرة منذ 1999، بينما نال فريق المدرب إريك تن هاغ لقبه الأول منذ حصد لقب الدوري الأوربي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في 2017.

Ladies and gentlemen, your 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ #CarabaoCup winners: Manchester United 🏆🤩 pic.twitter.com/7EbRHBihqe

وفي الدقائق الأخيرة تلونت مدرجات جماهير نيوكاسل باللونين الأسود والأبيض بشكل كامل وأظهرت مشهدًا رائعًا.

وخسر نيوكاسل بذلك في آخر 9 مباريات في ويمبلي، وهي سلسلة بدأت منذ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1974.

This is just the start. pic.twitter.com/mo8J2qlaQp

— Manchester United (@ManUtd) February 26, 2023