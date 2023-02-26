رياضة|بريطانيا

مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل بهدفين ويتوج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية (فيديو)

26/2/2023-|آخر تحديث: 27/2/202312:15 AM (مكة المكرمة)

أحرز مانشستر يونايتد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالفوز (2-0) على نيوكاسل يونايتد في ملعب ويمبلي، ليقضي على آمال الخاسر في حصد لقبه الأول منذ حوالي 70 عامًا، اليوم الأحد.

وسجل كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33، وانتظر للتأكد من صحة الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبعد 6 دقائق، أضاف يونايتد الهدف الثاني بعد تسديدة من ماركوس راشفورد أبدلت اتجاهها في سفين بوتمان مدافع نيوكاسل ودخلت مرمى الحارس لوريس كاريوس الذي فشل في إبعادها بيده.

وخاض نيوكاسل أول نهائي لبطولة كبيرة منذ 1999، بينما نال فريق المدرب إريك تن هاغ لقبه الأول منذ حصد لقب الدوري الأوربي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في 2017.

وفي الدقائق الأخيرة تلونت مدرجات جماهير نيوكاسل باللونين الأسود والأبيض بشكل كامل وأظهرت مشهدًا رائعًا.

وخسر نيوكاسل بذلك في آخر 9 مباريات في ويمبلي، وهي سلسلة بدأت منذ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1974.

وجاءت احتفالات جماهير يونايتد صاخبة عندما أمسك برونو فرنانديز بالكأس حيث تحلم بأن يكون هذا اللقب الأول ضمن ألقاب عديدة مع المدرب تن هاغ الذي بات شاهدًا على تطور مستمر رغم بدايته الصعبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات