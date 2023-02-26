بعشرة لاعبين.. أتلتيكو يفرض التعادل على ريال مدريد (فيديو)

تعادل أتلتيكو مدريد بعشرة لاعبين مع مضيفه ريال مدريد (1-1) خلال مباراة ديربي مدريد التي جمعتهما، السبت، في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 78، وتعادل ريال مدريد عن طريق ألفارو رودريغيز في الدقيقة 85.

وأكمل أتلتيكو مدريد المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد أنخيل كوريا في الدقيقة 64.

ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي يمكنه توسيع الفارق في حال فوزه على ألميريا، غدا الأحد.

في المقابل، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطة خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.

وفي الدقيقة 64، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أنخيل كوريا بعدما دفع أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد، بدون كرة.

وبعدها فرض الريال سيطرته على مجريات المباراة تماما، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم. في المقابل، تراجع فريق أتلتيكو مدريد إلى وسط ملعبه، واعتمد على تضييق المساحات لامتصاص حماس لاعبي الريال، مع شن الهجمات المرتدة.

وعلى عكس سير اللعب وبالتحديد في الدقيقة 78، سجل أتلتيكو مدريد هدف التقدم عندما لعب أنطوان غريزمان ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، ارتقى إليها خوسي ماريا خيمينيز وقابلها بضربة رأس قوية لتصطدم كرته بالقائم الأيسر قبل أن تعانق الشباك.

وكاد الريال أن يعادل النتيجة في الدقيقة 84 عندما سدد أوريلين تشواميني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أوبلاك ببراعة.

وشهدت الدقيقة 85 تسجيل الريال هدف التعادل عندما لُعبت ركلة ركنية ارتقى إليها ألفارو رودريغيز، وقابلها بضربة رأس قوية اصطدمت بالقائم الأيسر قبل أن تعانق الشباك.