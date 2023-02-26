الأهلي المصري يكتفي بالتعادل مع صن داونز ويعقّد موقفه في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

دفع الأهلي المصري ثمن الأداء المتواضع في الشوط الأول، واكتفى بالتعادل (2-2) مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت، ليتأزم موقفه في البطولة.

ومنح بيتر شالوليلي التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 34 بعد إهدار زملائه العديد من الفرص.

وأضاع محمد هاني ركلة جزاء للأهلي بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن الفريق المصري أدرك التعادل بضربة رأس من محمد عبد المنعم في الدقيقة 59.

ووضع حسين الشحات الأهلي في المقدمة في الدقيقة 74، غير أن البديل ثابيلو مورينا أدرك التعادل لصن داونز قبل 10 دقائق من النهاية.

وفي دور المجموعات في الموسم الماضي، هز شالوليلي ومورينا شباك الأهلي ليقودا صن داونز للفوز (1-0) ذهابا وإيابا.

وحافظ صن داونز على صدارة المجموعة الثانية بـ7 نقاط من 3 مباريات، متقدما بنقطة واحدة على الهلال السوداني ثاني الترتيب.

وحصد الأهلي أول نقطة في مباراتين قبل مواجهة كوتون سبور الكاميروني متذيل الترتيب بدون رصيد في مباراة مؤجلة، يوم الجمعة المقبل.