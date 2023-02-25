مارتينيلي يقود أرسنال لتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي بفوز ثمين على ليستر (فيديو)

أحرز البرازيلي غابرييل مارتينيلي هدفا بعد الاستراحة، ليقود أرسنال للفوز بصعوبة (1-0) على ليستر سيتي، وتصدُّر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 5 نقاط، اليوم السبت.

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض أرسنال سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم. في المقابل، تراجع ليستر سيتي إلى وسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

ورغم المحاولات الهجومية من كلا الفريقين لإيجاد ثغرة في دفاع الآخر إلا أنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 26 التي شهدت تسجيل أرسنال هدفا ألغاه الحكم، عندما لُعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء ليستر سيتي أبعدها الحارس دانييل وارد لتصل إلى غرانيت شاكا الذي مررها إلى لياندرو تروسارد على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف بعدما قام بنغامين وايت بشد الحارس من يده.

وفي الدقيقة 31، سجل ليستر سيتي هدفا عندما استلم كيليتشي إيهياناتشو كرة بينية خلف مدافعي أرسنال لينفرد بالحارس أرون رامسدال ويضع الكرة داخل المرمى، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

واستمرت محاولات أرسنال الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكنه فشل في اختراق دفاع ليستر سيتي، وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صفارة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 46، سجل أرسنال هدف التقدم عندما مرر لياندرو تروسارد كرة بينية إلى مارتينيلي في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة على يسار الحارس إلى داخل المرمى.

وبعد الهدف، دافع أرسنال عن الفوز ليعزز تصدّره بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يواجه بورنموث اليوم أيضا.

ويحتل ليستر المركز 14 بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.