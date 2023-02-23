الخطوط القطرية تصبح الراعي الرئيسي لسباقات فورمولا 1 للسيارات

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستصبح الراعي الرئيسي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للسنوات الخمس المقبلة.

وبذلك تحل الخطوط القطرية محل طيران الإمارات، التي كانت الراعي الرئيسي لفورمولا 1 على مدى العقد الماضي.

وقالت الخطوط القطرية في بيان إنها ستصبح أيضا الراعي الرسمي للقب ضمن ثلاث سباقات من منافسات البطولة لهذا العام.

تفخر الخطوط الجوية القطرية بتوسيع دائرة الرعاية الرياضية لدينا لتصبح الشريك الرئيسي لسباقين في السنة وشركة الطيران الرسمية للفورمولا ١ للسنوات الخمس المقبلة 🏎️🤝✈️ pic.twitter.com/XGGqVtOSMr — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 22, 2023

ويأتي إعلان الرعاية قبل بدء موسم 2023، الذي سينطلق الشهر المقبل.

وسيشهد الموسم أيضا بدء قطر في استضافة إحدى سباقات بطولة العالم لمدة عشر سنوات، حيث تستضيف الدوحة سباقا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

معاً نحو التألق. الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران العالمي الرسمي لفورمولا 1. pic.twitter.com/Oz92rXhrBX — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 22, 2023

وستصبح الشركة الراعي الرئيسي لهذا السباق – المعروف الآن باسم جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية – إلى جانب سباقي إميليا رومانيا الكبرى في إيطاليا في شهر مايو/أيار المقبل وجائزة المجر الكبرى في شهر يوليو/تموز المقبل.

ولم تذكر الخطوط القطرية قيمة صفقة الرعاية أو أي تفاصيل أخرى.

Formula 1 🤝 Qatar Airways F1 welcomes aboard Qatar Airways as our new Global Airline Partner in a multi-year deal ✈️#F1 @qatarairways https://t.co/fs9xFYoKZB — Formula 1 (@F1) February 22, 2023

وبهذا تضيف الخطوط الجوية القطرية فورمولا 1 إلى قائمة الرعاية الرياضية العالمية، والتي تشمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأندية بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

ويبدأ موسم 2023 في البحرين، حيث تقام التجارب بين 23 و25 من شهر فبراير/شباط الجاري فيما يقام أول سباقات الموسم في الخامس من مارس/آذار المقبل.