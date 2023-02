الخطوط القطرية تصبح الراعي الرئيسي لسباقات فورمولا 1 للسيارات

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستصبح الراعي الرئيسي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للسنوات الخمس المقبلة.

وبذلك تحل الخطوط القطرية محل طيران الإمارات، التي كانت الراعي الرئيسي لفورمولا 1 على مدى العقد الماضي.

وقالت الخطوط القطرية في بيان إنها ستصبح أيضا الراعي الرسمي للقب ضمن ثلاث سباقات من منافسات البطولة لهذا العام.

ويأتي إعلان الرعاية قبل بدء موسم 2023، الذي سينطلق الشهر المقبل.

وسيشهد الموسم أيضا بدء قطر في استضافة إحدى سباقات بطولة العالم لمدة عشر سنوات، حيث تستضيف الدوحة سباقا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وستصبح الشركة الراعي الرئيسي لهذا السباق – المعروف الآن باسم جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية – إلى جانب سباقي إميليا رومانيا الكبرى في إيطاليا في شهر مايو/أيار المقبل وجائزة المجر الكبرى في شهر يوليو/تموز المقبل.

ولم تذكر الخطوط القطرية قيمة صفقة الرعاية أو أي تفاصيل أخرى.

Formula 1 🤝 Qatar Airways

F1 welcomes aboard Qatar Airways as our new Global Airline Partner in a multi-year deal ✈️#F1 @qatarairways https://t.co/fs9xFYoKZB

— Formula 1 (@F1) February 22, 2023