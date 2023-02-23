يوم التأسيس.. رونالدو ونجوم الدوري السعودي الأجانب يحتفلون بالزي العربي

ارتدى عدد من اللاعبين الأجانب والمدربين الزيّ العربي أثناء المشاركة في احتفالات الأندية السعودية بيوم التأسيس، وحازت صورهم وهم يرتدون هذا الزيّ رواجًا واسعًا عبر المنصات العالمية.

وحظيت صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاهتمام الأكبر في منصات التواصل، حيث ظهر أثناء مشاركته في الاحتفال وهو يرتدي زيًّا عربيًّا ويشارك في تأدية العرضة السعودية، رفقة زملائه في الفريق.

وهنأ رونالدو السعودية بيوم التأسيس عبر حسابه على تويتر، كما شارك مقطعًا له بالزي العربي والسيف أثناء مشاركته في الطقوس الاحتفالية، معلقًا بأنها كانت تجربة مميزة.

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023

ولاقت صور رونالدو خلال الاحتفالات اهتمامًا واسعًا من المنصات العالمية، حيث شاركتها العديد من الصحف معلقة على مدى اندماج رونالدو في الثقافة العربية وإقباله على المشاركة في تلك الاحتفالات.

Cristiano Ronaldo has been celebrating Saudi Founding Day with his new teammates today 👏 Fully integrated into the culture and enjoying life… 🙌🇸🇦 pic.twitter.com/hbMYOqxZdE — SPORTbible (@sportbible) February 22, 2023

ولم تقتصر المشاركة على رونالدو، حيث ظهر العديد من اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي بالزي العربي خلال الاحتفالات، من بينهم النجم البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر، والنجمان المصريان في نادي اتحاد جدة أحمد حجازي وطارق حامد.

نحن جزيرة العرب افتداها

ويفديها غطارفةٌ وأُسدُ.#يوم_التأسيس pic.twitter.com/bUjX8sP6n9 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 22, 2023

وعلى مستوى المدربين، ظهر مدرب نادي النصر رودي جارسيا مندمجًا بلباسه العربي وسعيدًا بأجواء الاحتفال، كما ظهر مدرب نادي التعاون السعودي البرازيلي بريكليس تشاموسكا بالزي العربي خلال احتفالات نادي التعاون.

لكن جاءت الصورة الأبرز، من مدرب اتحاد جدة البرتغالي نونو سانتو، الذي التقط الصور مرتديًا زيًّا عربيًّا كاملًا، وحازت صورته على رواج واسع، حيث تفاعل المغردون معها مندهشين من مدى شبه سانتو بالسعوديين، الذي ظهر بوضوح عندما ارتدى الملابس العربية.

واحتفلت السعودية، أمس الأربعاء، بذكرى يوم تأسيس دولتها الموافق 22 فبراير/شباط من كل عام، وسط تهانٍ من بلدان عربية عديدة.