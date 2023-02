يوم التأسيس.. رونالدو ونجوم الدوري السعودي الأجانب يحتفلون بالزي العربي

ارتدى عدد من اللاعبين الأجانب والمدربين الزيّ العربي أثناء المشاركة في احتفالات الأندية السعودية بيوم التأسيس، وحازت صورهم وهم يرتدون هذا الزيّ رواجًا واسعًا عبر المنصات العالمية.

وحظيت صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاهتمام الأكبر في منصات التواصل، حيث ظهر أثناء مشاركته في الاحتفال وهو يرتدي زيًّا عربيًّا ويشارك في تأدية العرضة السعودية، رفقة زملائه في الفريق.

وهنأ رونالدو السعودية بيوم التأسيس عبر حسابه على تويتر، كما شارك مقطعًا له بالزي العربي والسيف أثناء مشاركته في الطقوس الاحتفالية، معلقًا بأنها كانت تجربة مميزة.

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦 Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez

ولاقت صور رونالدو خلال الاحتفالات اهتمامًا واسعًا من المنصات العالمية، حيث شاركتها العديد من الصحف معلقة على مدى اندماج رونالدو في الثقافة العربية وإقباله على المشاركة في تلك الاحتفالات.

Cristiano Ronaldo has been celebrating Saudi Founding Day with his new teammates today 👏

Fully integrated into the culture and enjoying life… 🙌🇸🇦

— SPORTbible (@sportbible) February 22, 2023