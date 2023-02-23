رياضة|السعودية

يوم التأسيس.. رونالدو ونجوم الدوري السعودي الأجانب يحتفلون بالزي العربي

كرستيانو رونالدو بالزي السعودي احتفالا بيوم التأسيس
كرستيانو رونالدو بالزي السعودي احتفالا بيوم التأسيس (رويترز)
23/2/2023-|آخر تحديث: 23/2/202305:29 PM (مكة المكرمة)

ارتدى عدد من اللاعبين الأجانب والمدربين الزيّ العربي أثناء المشاركة في احتفالات الأندية السعودية بيوم التأسيس، وحازت صورهم وهم يرتدون هذا الزيّ رواجًا واسعًا عبر المنصات العالمية.

وحظيت صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاهتمام الأكبر في منصات التواصل، حيث ظهر أثناء مشاركته في الاحتفال وهو يرتدي زيًّا عربيًّا ويشارك في تأدية العرضة السعودية، رفقة زملائه في الفريق.

وهنأ رونالدو السعودية بيوم التأسيس عبر حسابه على تويتر، كما شارك مقطعًا له بالزي العربي والسيف أثناء مشاركته في الطقوس الاحتفالية، معلقًا بأنها كانت تجربة مميزة.

ولاقت صور رونالدو خلال الاحتفالات اهتمامًا واسعًا من المنصات العالمية، حيث شاركتها العديد من الصحف معلقة على مدى اندماج رونالدو في الثقافة العربية وإقباله على المشاركة في تلك الاحتفالات.

ولم تقتصر المشاركة على رونالدو، حيث ظهر العديد من اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي بالزي العربي خلال الاحتفالات، من بينهم النجم البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر، والنجمان المصريان في نادي اتحاد جدة أحمد حجازي وطارق حامد.

وعلى مستوى المدربين، ظهر مدرب نادي النصر رودي جارسيا مندمجًا بلباسه العربي وسعيدًا بأجواء الاحتفال، كما ظهر مدرب نادي التعاون السعودي البرازيلي بريكليس تشاموسكا بالزي العربي خلال احتفالات نادي التعاون.

لكن جاءت الصورة الأبرز، من مدرب اتحاد جدة البرتغالي نونو سانتو، الذي التقط الصور مرتديًا زيًّا عربيًّا كاملًا، وحازت صورته على رواج واسع، حيث تفاعل المغردون معها مندهشين من مدى شبه سانتو بالسعوديين، الذي ظهر بوضوح عندما ارتدى الملابس العربية.

واحتفلت السعودية، أمس الأربعاء، بذكرى يوم تأسيس دولتها الموافق 22 فبراير/شباط من كل عام، وسط تهانٍ من بلدان عربية عديدة.

المصدر : خدمة سند