ريال مدريد يعدل تأخره بهدفين إلى فوز كبير على ليفربول بدوري الأبطال (فيديو)

قلب ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير 5-2 على ليفربول في عقر داره في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوربا لكرة القدم بفضل ثنائية لكل من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

وكانت الليلة كارثية لحارس ليفربول أليسون بيكر الذي أهدى هدفا لفينيسيوس جونيور قبل أن يتلاعب به بنزيما في الهدف الخامس.

وقبلها أخطأ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ليهدي المصري محمد صلاح هدفا.

وضع داروين نونيز ليفربول في المقدمة مبكرا في الدقيقة الرابعة بهدف رائع بكعب القدم بعد انطلاقة سريعة لصلاح على الجهة اليمنى والذي قدم له تمريرة ساحرة.

وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 14 بعد خطأ فادح من الحارس كورتوا.

وقلص فينيسيوس جونيور الفارق لريال مدريد في الدقيقة 21 بعد هجمة منظمة بدأت بمجموعة من التمريرات القصيرة المتقنة بين أقدام كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور أنهاها الأخير بتسديدة من داخل يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستغل فينيسيوس خطأ كارثيا من حارس ليفربول الذي حاول تمرير الكرة لتصطدم باللاعب البرازيلي وترتد لداخل شباكه في الدقيقة 36 ليعادل ريال مدريد النتيجة 2-2.

وأضاف إيدر ميليتاو الهدف الثالث للريال بضربة رأس في الدقيقة 47 مستفيدا من ركلة حرة نفذها لوكا مودريتش على يمين منطقة جزاء ليفربول بجوار الراية الركنية.

وسجل بنزيما الهدف الرابع لريال مدريد بعد مجموعة من التمريرات القصيرة المتقنة بينه وبين رودريجو أنهاها بنزيما بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء إصطدمت بجسد المدافع جو غوميز لتخدع الحارس أليسون وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 68 أنهى فينيسيوس هجمة مرتدة سريعة بتمريرة بينية تجاه بنزيما المنفرد بالمرمى ليراوغ الحارس أليسون بشكل رائع ويضع الكرة في الشباك محرزا الهدف الخامس.

وكان ليفربول خسر في نهائي العام الماضي أمام ريال 1-صفر بهدف فينيسيوس جونيور ليحقق الفريق الإسباني لقبه الرابع عشر ويعزز رقمه القياسي، كما فاز بطل إسبانيا على فريق المدرب يورغن كلوب في نهائي 2018.