مسؤولو رابطة الدوري الإسباني يتهمون الأندية الإنجليزية بـ”الغش” في سوق الانتقالات الشتوية

اتهم مسؤولو رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بـ”الغش” في سوق انتقالات اللاعبين، وذلك بعد إنفاقها القياسي في سوق الانتقالات الشتوية الذي بلغ 815 مليون جنيه إسترليني (نحو مليار دولار).

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ما يزيد على مجموع ما أنفقته أندية باقي الدوريات الخمس الكبرى في أوربا، وقد كان تشيلسي في الصدارة من حيث حجم الإنفاق حيث أبرم صفقات بقيمة 291 مليون جنيه إسترليني.

وقوبلت تلك الأرقام بدهشة شديدة في أوربا، واعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأن الدوري الإسباني يتأخر في السوق بشكل كبير عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن خافيير جوميز المدير العام للدوري الإسباني اتهم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالغش في نظام سوق الانتقالات، وأيّده في ذلك خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وقال جوميز في مقطع فيديو نشره تيباس عبر موقع تويتر “نحن ندرك أن هناك الكثير من الحديث عن أن السيطرة الاقتصادية لرابطة الدوري الإسباني تعني أن الأندية الإسبانية تبرم صفقات أقل من نظيرتها في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف “الحقيقة أننا في الرابطة نريد أن تنفق الأندية ما يمكنها تحمله وما يمكنها تحقيقه من إيراداتها الخاصة”.

وتابع “صحيح أنه يسمح للمساهمين بدعم النادي وضخ أموال لإنفاق أكثر مما يستطيع النادي تحقيقه من إيرادات، لكن وفقًا لحدود معينة”.

Leemos, la "fortaleza" de la @premierleague, pero no es así, es una competición basada en PERDIDAS millonarias de los clubes,(no les basta sus ingresos ordinarios) la mayoría de los clubes estan "dopados económicamente". Javier Gómez Director Corporativo de @laliga lo explica. pic.twitter.com/rIfMOE1pI5 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 1, 2023

وأضاف “هناك في إنجلترا يعطون النادي منشطات. هم يضخون أموالًا لا يحققها النادي كإيرادات، وهو ما يشكل خطورة على بقاء النادي في حال مغادرة المساهم”.

وتابع “نرى أن هذا غشّ، ويلقي بظلاله على بقية مسابقات الدوري”.

وأضاف “هذه هي معركتنا، ونحن نطالب يويفا (الاتحاد الأوربي لكرة القدم) باعتماد قواعد اقتصادية جديدة تمنع المساهمين في أي ناد من ضخ ما يزيد على مبلغ محدد، مع فرض عقوبات على أي أندية لا تمتثل لذلك”.

وتعاقد تشيلسي، الثلاثاء، قبل سويعات من غلق سوق الانتقالات، مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما يشكل رقمًا قياسيًا في تاريخ تعاقدات الأندية البريطانية مع اللاعبين.

كذلك ضم تشيلسي اللاعب ميخايلو مودريك مقابل 62 مليون إسترليني وبينوا بدياشيلي مقابل 33 مليون إسترليني.