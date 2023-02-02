رياضة

لاعب الأهلي المصري حسين الشحات يعادل رقمًا تاريخيًا مسجلًا باسم ميسي ورونالدو

لاعب الأهلي حسين الشحات يحتفل بعد إحرازه هدفًا تاريخيًا مونديال الأندية
لاعب الأهلي حسين الشحات يحتفل بعد إحرازه هدفًا تاريخيًا في مونديال الأندية (رويترز)
2/2/2023-|آخر تحديث: 2/2/202307:09 PM (مكة المكرمة)

حقق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات إنجازًا تاريخيًا بعد تسجيله في المباراة الافتتاحية في مونديال الأندية المقامة في المغرب، ليعادل بهذا الهدف أرقامًا قياسية لم يصل إليها أي لاعب عربي أو أفريقي من قبل في تاريخ البطولة.

واستطاع الشحات افتتاح أهداف المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزلندي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في نهاية الشوط الأول، ثم احتفل بعدها على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور.

وبهذا الهدف، تمكن الشحات من التسجيل في 3 بطولات كأس عالم مختلفة، بدأها مع نادي العين في 2018 أمام الترجي، ثم سجل مع الأهلي في 2020 أمام نادي الدحيل القطري، قبل أن يسجل من جديد في نسخة 2023 الجارية.

ويعادل نجم النادي الأهلي بهذا الهدف التاريخي رقم كريستيانو رونالدو وجاريث بيل نجمي ريال مدريد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذين سجلوا في 3 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية، وفقًا لبيان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

واحتفى الاتحاد الدولي على حسابه في تويتر بإنجاز لاعب الأهلي، معلقًا “نجم الأهلي حفر اسمه في سجلات التاريخ بحروف من ذهب”.

ونشر موقع الفيفا الرسمي حوارًا أجراه مع نجم الأهلي بعد الإنجاز، وقال الشحات” أشكر زملائي على مساعدتي كتابة التاريخي وتحقيق هذا الإنجاز.. أريد أن أسجل في المباراة القادمة والتي بعدها وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة.. السر وراء التألق في كأس العالم للأندية وقوف والدتي وزوجتي وأبنائي وأشقائي ودعواتهم لي.. هذا هو السر وراء ما حققته”.

وأصبح حسين الهداف المصري الثاني في البطولة برصيد 3 أهداف، ولا يسبقه سوى نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة الذي سجل 4 أهداف.

كما احتفى به النادي الأهلي حيث شارك صورة احتفاله معلقًا “أشياء لم يفعلها إلا رونالدو وميسي وجاريث بيل”.

واستطاع الأهلي الفوز على نادي أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة سياتل الأمريكي، وفي حالة فوزه سيلتقي نادي ريال مدريد في مواجهة يتمناها جمهور الفريق المصري.

وحقق النادي الأهلي رقمًا قياسيًا بعدد المشاركات في البطولة، حيث وصل إلى 8 بطولات في رقم عربي وأفريقي غير مسبوق، كما عادل رقم برشلونة كثاني أكثر فريق فوزًا في مباريات كأس العالم بـ7 مباريات، خلف ريال مدريد الذي فاز في 10 مباريات.

واحتفل الشحات على حسابه في تويتر، وأعاد نشر تغريدة “فيفا” الخاصة بضمه لقائمة تحتوي على رونالدو وميسي، وكتب “الحمد لله”، كما حظي باحتفاء كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفيفا