حقق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات إنجازًا تاريخيًا بعد تسجيله في المباراة الافتتاحية في مونديال الأندية المقامة في المغرب، ليعادل بهذا الهدف أرقامًا قياسية لم يصل إليها أي لاعب عربي أو أفريقي من قبل في تاريخ البطولة.

واستطاع الشحات افتتاح أهداف المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزلندي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في نهاية الشوط الأول، ثم احتفل بعدها على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور.

وبهذا الهدف، تمكن الشحات من التسجيل في 3 بطولات كأس عالم مختلفة، بدأها مع نادي العين في 2018 أمام الترجي، ثم سجل مع الأهلي في 2020 أمام نادي الدحيل القطري، قبل أن يسجل من جديد في نسخة 2023 الجارية.

ويعادل نجم النادي الأهلي بهذا الهدف التاريخي رقم كريستيانو رونالدو وجاريث بيل نجمي ريال مدريد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذين سجلوا في 3 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية، وفقًا لبيان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

واحتفى الاتحاد الدولي على حسابه في تويتر بإنجاز لاعب الأهلي، معلقًا “نجم الأهلي حفر اسمه في سجلات التاريخ بحروف من ذهب”.

🇵🇹 كريستيانو رونالدو

🇦🇷 ليونيل ميسي

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 جاريث بيل

🇪🇬 حسين الشحات 4⃣ لاعبين فقط عبر التاريخ نجحوا في التسجيل في 3⃣ نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية FIFA⭐️ نجم الأهلي حفر اسمه في سجلات التاريخ بحروف من ذهب ✍️🔴 pic.twitter.com/MCToDbbLoz — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 1, 2023

ونشر موقع الفيفا الرسمي حوارًا أجراه مع نجم الأهلي بعد الإنجاز، وقال الشحات” أشكر زملائي على مساعدتي كتابة التاريخي وتحقيق هذا الإنجاز.. أريد أن أسجل في المباراة القادمة والتي بعدها وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة.. السر وراء التألق في كأس العالم للأندية وقوف والدتي وزوجتي وأبنائي وأشقائي ودعواتهم لي.. هذا هو السر وراء ما حققته”.

وأصبح حسين الهداف المصري الثاني في البطولة برصيد 3 أهداف، ولا يسبقه سوى نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة الذي سجل 4 أهداف.

كما احتفى به النادي الأهلي حيث شارك صورة احتفاله معلقًا “أشياء لم يفعلها إلا رونالدو وميسي وجاريث بيل”.

🔴| أشياء لم يفعلها إلا رونالدو وميسي وجاريث بيل 🔝.. لاعبنا حسين الشحات يحتفل بالتسجيل في ثلاتة نسخ لبطولة كأس العالم للأندية😍🥷👏#كأس_العالم_للأندية#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/WFByOuE3o0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 2, 2023

واستطاع الأهلي الفوز على نادي أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة سياتل الأمريكي، وفي حالة فوزه سيلتقي نادي ريال مدريد في مواجهة يتمناها جمهور الفريق المصري.

وحقق النادي الأهلي رقمًا قياسيًا بعدد المشاركات في البطولة، حيث وصل إلى 8 بطولات في رقم عربي وأفريقي غير مسبوق، كما عادل رقم برشلونة كثاني أكثر فريق فوزًا في مباريات كأس العالم بـ7 مباريات، خلف ريال مدريد الذي فاز في 10 مباريات.

نحو ربع النهائي 🫡 رحلة الأهلي مستمرة في كأس العالم للأندية FIFA والخصم المقبل سياتل ساوندرز 🔴@AlAhly | @SoundersFC pic.twitter.com/RYSsvX94ju — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 1, 2023

واحتفل الشحات على حسابه في تويتر، وأعاد نشر تغريدة “فيفا” الخاصة بضمه لقائمة تحتوي على رونالدو وميسي، وكتب “الحمد لله”، كما حظي باحتفاء كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حسين الشحات ..

يصبح اول لاعب عرب ي يسجل لفريقين عربيين مختلفتين في كاس العالم للاندية ..

مع العين امام الترجي

مع الاهلي امام اوكلاند #الأهلي_أوكلاند_سيتي @husseinelshahat شكراً يا نجم ❤️💜 pic.twitter.com/O0dqXAxUdJ — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) February 1, 2023