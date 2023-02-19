مانشستر يونايتد ينذر برشلونة بثلاثية في شباك ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كشّر مانشستر يونايتد عن أنيابه، ووجّه رسالة شديدة اللهجة لبرشلونة الإسباني قبل لقائهما المرتقب في بطولة الدوري الأوربي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا (3-0) على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقاسم كلا الفريقين الفرص الضائعة خلال الشوط الأول، غير أن يونايتد فرض هيمنته المطلقة على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي أضاع خلاله عددًا كبيرًا من الفرص المحققة في ظل انهيار تام في أداء لاعبي ليستر.

راشفورد يواصل التوهج ويقود يونايتد لاكتساح ليستر ⏯️ شاهد ملخص المباراة #الدوري_الإنكليزي_الممتاز#PremierLeaguehttps://t.co/lW5bCDfTyi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2023

ووضع الدولي ماركوس راشفورد فريق “الشياطين الحمر” في المقدمة عند الدقيقة 25 بعدما تسلم كرة من البرتغالي برونو فيرنانديز انفرد بها بمرمى ليستر، وسددها في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس.

وفرض يونايتد سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة، ونجح في تعزيز تفوّقه بهدف ثان جاء في الدقيقة 56 بأقدام المتألق راشفورد، قبل أن يُسجل غادوين سانشو الهدف الثالث عند الدقيقة 61 مستثمرًا تمريرة من فيرنانديز.

وبات لدى مانشستر يونايتد 49 نقطة يحتل بها المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.