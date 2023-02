ليفربول يفوز على نيوكاسل يونايتد وينعش آماله في بلوغ دوري الأبطال (فيديو)

ألحق ليفربول بمنافسه نيوكاسل يونايتد خسارته الثانية فقط في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) هذا الموسم بفوزه بهدفين نظيفين، أمس السبت، بفضل هدفي داروين نونيز وكودي جاكبو.

وبذلك جدّد ليفربول آماله في بلوغ أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل.

وبدأ فريق المدرب يورجن كلوب بقوة وأحرز هدفين مبكرين، قبل أن يتعرض نيك بوب حارس نيوكاسل للطرد في الدقيقة 22.

وكانت الخسارة الوحيدة السابقة لنيوكاسل هذا الموسم في الدوري أمام ليفربول أيضًا، نهاية أغسطس/آب الماضي.

A big three points on the road 🙌#NEWLIV pic.twitter.com/typPxsawsx

— Liverpool FC (@LFC) February 18, 2023