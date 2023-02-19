ليفربول يفوز على نيوكاسل يونايتد وينعش آماله في بلوغ دوري الأبطال (فيديو)

ألحق ليفربول بمنافسه نيوكاسل يونايتد خسارته الثانية فقط في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) هذا الموسم بفوزه بهدفين نظيفين، أمس السبت، بفضل هدفي داروين نونيز وكودي جاكبو.

وبذلك جدّد ليفربول آماله في بلوغ أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل.

وبدأ فريق المدرب يورجن كلوب بقوة وأحرز هدفين مبكرين، قبل أن يتعرض نيك بوب حارس نيوكاسل للطرد في الدقيقة 22.

وكانت الخسارة الوحيدة السابقة لنيوكاسل هذا الموسم في الدوري أمام ليفربول أيضًا، نهاية أغسطس/آب الماضي.

A big three points on the road 🙌#NEWLIV pic.twitter.com/typPxsawsx — Liverpool FC (@LFC) February 18, 2023

وافتتح نونيز التسجيل بعدما استقبل تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد، وسدد بقوة داخل الشباك في الدقيقة العاشرة.

وأضاف جاكبو الهدف الثاني مع ليفربول بعد سبع دقائق مستفيدًا من تمريرة ذكية من محمد صلاح.

وتقدم بوب عن مرماه لإبعاد تمريرة طويلة من الحارس أليسون نحو صلاح، لكنه سقط أرضًا ثم أبعد الكرة بيده قبل اللاعب المصري، ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

ورغم النقص العددي، صنع نيوكاسل أكثر من فرصة خطيرة وسدد في العارضة، وتدخل الحارس أليسون لإبعاد أكثر من محاولة.

وحقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي بعد 4 مباريات دون انتصار، والعاشر له في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في خمس، ليصبح ثامنًا برصيد 35 نقطة وبفارق 6 نقاط عن نيوكاسل -صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوربا- وتبقى مباراة واحدة مؤجلة لفريق ليفربول.

في حين تعرضت آمال نيوكاسل في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لضربة بعدما فاز مرة واحدة في آخر 7 مباريات بالدوري.