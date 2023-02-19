رياضة

ركلة حرة من ميسي تهدي سان جيرمان الفوز 4-3 على ليل (فيديو)

19/2/2023-|آخر تحديث: 19/2/202308:48 PM (مكة المكرمة)

أحرز ليونيل ميسي ركلة حرة بشكل رائع في الوقت بدل الضائع ليقود باريس سان جيرمان للفوز 4-3 على ليل، اليوم الأحد، ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 11 من مهارة فردية بعد أن راوغ اثنين من لاعبي ليل، ثم سدد الكرة في شباك الحارس لوكاس كيفالييه.

وبعدها بست دقائق، أضاف النجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني لسان جيرمان من متابعة لكرة عرضية.

لكن ليل لم يستسلم وقلص الفارق عن طريق بافودي دياكيتي في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان 2-1.

وتعرض سان جيرمان لضربة في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما خرج نيمار محمولًا على محفة وسط شكوك حول معاناته من إصابة في الكاحل.

وتمكن جوناتان ديفيد من تسجيل هدف التعادل لليل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف جوناتان بامبا الهدف الثالث من تسديدة قوية في الدقيقة 69.

لكن مبابي عاد وتعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 87 بعد أن سجل هدفه الثاني في المباراة، ثم أضاف ميسي هدف الفوز من الركلة الحرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس.

المصدر : وكالات