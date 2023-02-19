ركلة حرة من ميسي تهدي سان جيرمان الفوز 4-3 على ليل (فيديو)

أحرز ليونيل ميسي ركلة حرة بشكل رائع في الوقت بدل الضائع ليقود باريس سان جيرمان للفوز 4-3 على ليل، اليوم الأحد، ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 11 من مهارة فردية بعد أن راوغ اثنين من لاعبي ليل، ثم سدد الكرة في شباك الحارس لوكاس كيفالييه.

وبعدها بست دقائق، أضاف النجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني لسان جيرمان من متابعة لكرة عرضية.

لكن ليل لم يستسلم وقلص الفارق عن طريق بافودي دياكيتي في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان 2-1.

🟩 #نهاية_المباراة | النجم ليونيل ميسي 🇦🇷 يقود باريس سان جيرمان @PSG_arab لتحقيق انتصار مثير على ضيفه ليل @LOSC_EN بأربعة أهداف لثلاثةضمن منافسات الدوري الفرنسي @Ligue1_Arab pic.twitter.com/L7iAym7EgE — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 19, 2023

وتعرض سان جيرمان لضربة في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما خرج نيمار محمولًا على محفة وسط شكوك حول معاناته من إصابة في الكاحل.

وتمكن جوناتان ديفيد من تسجيل هدف التعادل لليل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف جوناتان بامبا الهدف الثالث من تسديدة قوية في الدقيقة 69.

لكن مبابي عاد وتعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 87 بعد أن سجل هدفه الثاني في المباراة، ثم أضاف ميسي هدف الفوز من الركلة الحرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس.