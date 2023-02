مانشستر يونايتد يتلقى عرضا جديدا من ملياردير لشراء النادي

أكدت شركة إنيوس للكيماويات، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تلقى عرضا من الشركة المملوكة للملياردير جيم راتكليف لشراء النادي، مضيفة أنها تبحث تطبيق نهج يركز على المشجعين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت عائلة جليزر الأمريكية المالكة لنادي مانشستر يونايتد إنها تدرس خيارات عدة بالنسبة لبطل إنجلترا 20 مرة، بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي بعد 17 عاما من شرائه.

وكان الملياردير البريطاني راتكليف، الذي يشجع يونايتد منذ مدة طويلة، قد أعرب عن رغبته في شراء النادي الإنجليزي.

وفي وقت سابق من العام الحالي، عرضت شركة إنيوس شراء النادي.

وقالت إنيوس في بيان “نرى أنفسنا أوصياء على المدى الطويل على مانشستر يونايتد نيابة عن الجماهير والمجتمع المحيط الأوسع”.

وتابع البيان “نملك الطموح وتنافسية عالية، ونرغب في الاستثمار في مانشستر يونايتد لجعله النادي الأول في العالم مرة أخرى”.

ولدى شركة إنيوس استثمارات رياضية متنوعة، إذ إنها شريك رئيسي لفريق مرسيدس بطل العالم 8 مرات في بطولة سباقات (فورمولا 1) للسيارات، كما تملك فريق إنيوس للدراجات بالإضافة إلى شراكة مع الاتحاد النيوزيلندي للرجبي.

واشترت الشركة نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عام 2019.

Both bids to buy Manchester United are valid for full control of the club — Qatari Sheikh Al Thani mentioned 100% in the statement, ‘majority stake’ mentioned by INEOS means they want full control of Glazers shares. 🚨🔴 #MUFC

Glazers always asked for £6-7b to sell the club. pic.twitter.com/Somxq9gw3C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2023