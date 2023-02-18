مانشستر يونايتد يتلقى عرضا جديدا من ملياردير لشراء النادي

أكدت شركة إنيوس للكيماويات، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تلقى عرضا من الشركة المملوكة للملياردير جيم راتكليف لشراء النادي، مضيفة أنها تبحث تطبيق نهج يركز على المشجعين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت عائلة جليزر الأمريكية المالكة لنادي مانشستر يونايتد إنها تدرس خيارات عدة بالنسبة لبطل إنجلترا 20 مرة، بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي بعد 17 عاما من شرائه.

وكان الملياردير البريطاني راتكليف، الذي يشجع يونايتد منذ مدة طويلة، قد أعرب عن رغبته في شراء النادي الإنجليزي.

وفي وقت سابق من العام الحالي، عرضت شركة إنيوس شراء النادي.

وقالت إنيوس في بيان “نرى أنفسنا أوصياء على المدى الطويل على مانشستر يونايتد نيابة عن الجماهير والمجتمع المحيط الأوسع”.

وتابع البيان “نملك الطموح وتنافسية عالية، ونرغب في الاستثمار في مانشستر يونايتد لجعله النادي الأول في العالم مرة أخرى”.

ولدى شركة إنيوس استثمارات رياضية متنوعة، إذ إنها شريك رئيسي لفريق مرسيدس بطل العالم 8 مرات في بطولة سباقات (فورمولا 1) للسيارات، كما تملك فريق إنيوس للدراجات بالإضافة إلى شراكة مع الاتحاد النيوزيلندي للرجبي.

واشترت الشركة نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عام 2019.

Both bids to buy Manchester United are valid for full control of the club — Qatari Sheikh Al Thani mentioned 100% in the statement, ‘majority stake’ mentioned by INEOS means they want full control of Glazers shares. 🚨🔴 #MUFC Glazers always asked for £6-7b to sell the club. pic.twitter.com/Somxq9gw3C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2023

يُذكر أن عائلة جليزر اشترت مانشستر يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (950.77 مليون دولار) في 2005 في صفقة عالية الاستدانة.

ويضغط مشجعو يونايتد منذ وقت طويل لتغيير ملكية النادي.

وكانت عائلة جليزر، التي تملك أيضا فريق تامبا باي بوكانيرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، هدفا لانتقادات شديدة حيث كان آخر لقب حققه الفريق في 2017 عندما فاز بلقب الدوري الأوربي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقالت شركة إنيوس إنها تريد أن تجعل من يونايتد “منارة لنهج ملكية حديث وتقدمي يركز على الجماهير”.

وأضاف البيان “نريد مانشستر يونايتد الراسخ في تاريخه المجيد وجذوره في شمال غربي إنجلترا، وإعادة النادي إلى حيث كان والتركيز بوضوح على الفوز بدوري أبطال أوربا”.

وأمس الجمعة، انتهى الموعد النهائي لتقديم عروض الشراء.

وأكد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، أيضا تقديم عرض لشراء النادي.

والخميس الماضي، ذكر تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية أن السعودية قدّمت أيضا عرضا لشراء النادي.

ويُعَد يونايتد رابع أغنى فريق كرة قدم في العالم، وفقا لتحليل لشركة ديلويت. ويُنظر إلى النادي على أنه واحد من أكثر الأصول قيمة في جميع الرياضات.

ويحتل الفريق، الذي يدربه إريك تن هاج، المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة من 23 مباراة، ويستضيف ليستر سيتي غدا الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة رويترز إن بيع مانشستر يونايتد من المرجح أن يتجاوز أكبر صفقة رياضية حتى الآن التي تبلغ 5.2 مليارات دولار- بما في ذلك الديون والاستثمارات- والتي دفعها مستثمرون لشراء تشيلسي حيث يدر مانشستر يونايتد إيرادات أكثر ولديه قاعدة جماهيرية أكبر من غريمه اللندني.