مانشستر سيتي يتعادل بهدف مع نوتنغهام فورست ويفشل في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

أهدر مانشستر سيتي حامل اللقب نقطتين، وفرّط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع نوتنغهام فورست صاحب الأرض، اليوم السبت.

وتقدم برناردو سيلفا بهدف لسيتي بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

ورغم سيطرة سيتي على اللعب، فقد أدرك كريس وود -المنضم من نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي- التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 84.

وكان سيتي يحتاج إلى الفوز لاستعادة القمة، بعد فوز أرسنال المثير 4-2 على أستون فيلا في وقت سابق اليوم، لكنه بات يملك 52 نقطة من 24 مباراة، ويحتل المركز الثاني ويتأخر بنقطتين عن القمة.

ولدى أرسنال 54 نقطة من 23 مباراة مع مباراة واحدة مؤجلة، وجاء انتصاره المبكر في وقت سابق اليوم على فيلا، بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع، ليفرض الضغط على سيتي.

وبعد التقدم بهدف قبل الاستراحة، صنع سيتي فرصا عدة لتعزيز تقدمه، وسدد إرلينغ هالاند هداف الدوري في العارضة من مدى قريب قبل أن يطيح بالكرة أعلى المرمى.

وكانت هذه الفرصة مؤثرة في النتيجة، حيث تابع المهاجم وود تمريرة عرضية من الجانب الأيمن وسدد في المرمى من مدى قريب، وانتظر فورست للحظات للتأكد من صحة الهدف بواسطة حكم الفيديو المساعد.

وضغط سيتي، الذي فاز على أرسنال الأربعاء الماضي، بكل ثقله في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف الانتصار القاتل، لكن فورست صمد بكل قوة وتقدم إلى المركز 13.