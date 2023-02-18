أرسنال يقلب تأخره أمام أستون فيلا إلى الفوز 4-2 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أحرز أرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع لينتفض بشكل مذهل ويفوز 4-2 على أستون فيلا صاحب الأرض ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) اليوم السبت.

وتعافى أرسنال من التأخر مرتين وتعادل 2-2 وبدا أنه سيخفق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

وهذا هو الانتصار الأول لأرسنال بعد الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة، وهو الفوز السابع عشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

✊ Winning away – together! That full-time feeling 😍 pic.twitter.com/JQ8Lb0873g — Arsenal (@Arsenal) February 18, 2023

وأصبح أرسنال في صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 54 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي تعادل 1-1 أمام نوتينغهام فورست، السبت.

في المقابل، هذه هي الخسارة الحادية عشرة لأستون فيلا في الدوري هذا الموسم والثالثة على التوالي، مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربع، وتجمّد رصيده عند 28 نقطة.

وافتتح واتكنز التسجيل، وأحرز هدفه الرابع في أربع مباريات، بعد مرور 5 دقائق من البداية، ثم أدرك ساكا التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

وأعاد كوتينيو تقدم فيلا بتسديدة قوية منخفضة في الدقيقة 31، لكن أرسنال عاد مرة أخرى وتعادل عن طريق زينتشنكو.

وفي الشوط الثاني، سجل أرسنال هدف التعادل في الدقيقة 61 عن طريق أوليكساندر زينشينكو، ثم سجل أرسنال الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد جورجينيو كرة قوية اصطدمت بالقائم ثم بالحارس إيميليانو مارتينيز قبل أن تعانق الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لأرسنال.

وأهدر الفريقان فرصًا كثيرة، منها فرصة لا تُصدَّق من مارتن أوديجارد من مدى قريب، قبل أن يسجل الفريق الزائر في الوقت بدل الضائع.