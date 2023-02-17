برشلونة يعدل تأخره لتعادل مثير 2-2 مع مانشستر يونايتد بالدوري الأوربي (فيديو)

عدّل برشلونة تأخره لتعادل مثير 2-2 مع مانشستر يونايتد في ذهاب ملحق دور الستة عشر للدوري الأوربي لكرة القدم، الخميس.

وكان يونايتد الطرف الأفضل في فترات كبيرة من المباراة وسيطر على اللعب، لكن الحارس مارك-أندريه تير شتيجن تصدى لثلاث محاولات ببراعة في الشوط الأول.

وسجّل ماركوس ألونسو الهدف الأول لبرشلونة، متصدر الدوري الإسباني، بعد مرور 5 دقائق على بداية الشوط الثاني من ضربة رأس على القائم البعيد.

وتعادل ماركوس راشفورد ليونايتد بعد 3 دقائق بعد هجمة مرتدة من الجهة اليسرى.

وبعدها بدقائق، عاد راشفورد المتألق ليصنع الهدف الثاني ليونايتد بعدما توغل في منطقة الجزاء، ولعب تمريرة عرضية منخفضة وضعها المدافع جول كوندي في مرماه.

لكن برشلونة كافح ليدرك التعادل، وأهدت أخطاء دفاع يونايتد الكرة على حافة منطقة الجزاء إلى رافينيا الذي خدعت تمريرته العرضية الحارس ديفيد دي خيا ودخلت الشباك.

بهذه النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور المقبل إلى لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب (أولد ترافورد) معقل مانشستر يونايتد، الخميس المقبل.

وتلتقي الفرق الصاعدة من هذا الدور في دور الـ16 مع الفرق الثمانية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالمسابقة القارية.