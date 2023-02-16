مانشستر سيتي يقسو على أرسنال بثلاثية في عقر داره ويخطف قمة الدوري الإنجليزي (فيديو)

فاز مانشستر سيتي حامل اللقب (3-1) خارج أرضه على أرسنال، لينتزع منه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء.

وتقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد مرور 24 دقيقة، لكن بوكايو ساكا أدرك التعادل لأرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من المباراة المؤجلة بين الفريقين.

ومنح جاك غريليش التقدم لحامل اللقب بتسديدة قوية في الدقيقة 72، ثم سجل زميله إرلينغ هالاند الهدف الثالث بعد 10 دقائق، لتتعرض آمال أرسنال لضربة في محاولة حصد اللقب لأول مرة منذ 2004.

وبات سيتي يتصدر الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، وبفارق الأهداف عن أرسنال الذي تراجع للمركز الثاني، لكنه خاض 22 مباراة ويملك مباراة واحدة مؤجلة.

واستغل دي بروين خطأ دفاعيًا من تاكيهيرو تومياسو في إعادة الكرة للخلف، وسدد كرة ساقطة في مرمى آرون رامسديل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصاحب الأرض بداعي أن الحارس إيدرسون ارتكب خطأ ضد إيدي نكيتياه عقب تسديد كرة من زاوية ضيقة، ثم نفّذ ساكا ركلة الجزاء على عكس اتجاه الحارس.

وكان سيتي الطرف الأفضل بعد الاستراحة، ومن هجمة سريعة وصلت الكرة إلى غريليش وسدد كرة لمست تومياسو وخدعت الحارس رامسديل ودخلت مرماه، ليحرز هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.

واختتم هالاند، الذي ثارت شكوك حول مشاركته بسبب كدمة بسيطة، الأهداف بعدما تلقى تمريرة دي بروين وسدد كرة قوية داخل الشباك من مدى قريب، ليعزز تصدره لقائمة هدافي البطولة برصيد 26 هدفًا.