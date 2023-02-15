دوري أبطال أوربا.. بايرن ميونخ ينتزع فوزا صعبا على مضيفه باريس سان جيرمان (فيديو)

انتزع فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا صعبا على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0) خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

ويدين بايرن ميونخ بالفضل في هذا الفوز للاعبه كينجسلي كومان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وأنهى البايرن المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد بنيامين بافارد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وصعد بايرن لهذا الدور بعد تصدره المجموعة الثالثة بحصوله على 18 نقطة، بينما تأهل سان جيرمان لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة بعدما حصد 14 نقطة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ، 8 مارس/آذار المقبل.