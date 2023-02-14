العثور على جثة قائد منتخب تركيا لكرة اليد وابنه تحت أنقاض منزلهما المدمر جراء الزلزال

توفي جمال كوتاهيا، قائد المنتخب التركي لكرة اليد، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الجزء الجنوبي من البلاد وسوريا المجاورة.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة اليد، نقلا عن الاتحاد التركي للعبة، أنه تم العثور على جثة كوتاهيا تحت أنقاض منزله المدمر في وسط أنطاكيا، مع ابنه (5 أعوام).

ولعب كوتاهيا (32 عاما) مع فريق بلدية هاطاي متروبوليتان، وكان قائدا للمنتخب الوطني والمنتخب التركي لكرة اليد الشاطئية.

وذكر الاتحاد التركي في بيان “بحزن عميق علمنا بوفاة جمال كوتاهيا، قائد المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال، وابنه جينار كوتاهيا، حيث عُثر عليهما تحت أنقاض منزلهما الذي عاشا فيه بمدينة أنطاكيا”.

وكان كوتاهيا بين العديد من الشخصيات الرياضية الذين قضوا نحبهم خلال زلزال يوم 6 فبراير/شباط الجاري.

وتقترب حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا من 40 ألفا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار محاولات العثور على ناجين لليوم التاسع منذ وقوع الكارثة.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا 35418 قتيلا و105505 مصابين، في حين وصل العدد في سوريا إلى 4574 قتيلا و7429 مصابا.