كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يهزم الهلال ويحرز لقبه الخامس والأهلي يفرط في البرونزية

أحرز كل من فينيسيوس جونيور وفيدريكو فالفيردي هدفين ليفوز ريال مدريد 5-3 على الهلال السعودي ويحرز لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب، السبت.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

واستمرت هيمنة أندية أوربا وأمريكا الجنوبية على اللقب إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة. وفازت أندية أوربا باللقب في 15 مناسبة منها آخر عشر نسخ بينما جاءت انتصارات أمريكا الجنوبية بواسطة الأندية البرازيلية فقط.

وافتتح بطل أوربا التسجيل بواسطة فينيسيوس في الدقيقة 13، وبعد ذلك 5 دقائق أضاف فالفيردي الهدف الثاني، لكن موسى ماريجا أعاد الهلال إلى المباراة بعد بداية صعبة بتقليص الفارق في الدقيقة 26.

ووجد الهلال نفسه في موقف صعب عندما اهتزت شباكه مرتين في غضون 4 دقائق من الشوط الثاني.

وجعل كريم بنزيما النتيجة 3-1 في الدقيقة 54 قبل أن يهز فالفيردي الشباك مرة أخرى.

ولكن بعد ذلك بـ 5 دقائق قلص لوسيانو فييتو الفارق للهلال بشكل رائع.

وأعاد فينيسيوس تفوق ريال مدريد بفارق 3 أهداف في الدقيقة 69 غير أن فييتو سجل هدفه الثاني في المباراة والثالث في البطولة قبل 11 دقيقة من النهاية.

الأهلي في المركز الرابع

وفي المباراة التي سبقتها، أهدر علي معلول ركلة جزاء وارتكب دفاع الأهلي عدة أخطاء ليخسر بـ10 لاعبين 4-2 أمام فلامنجو بفضل ثنائية لكل من جابرييل باربوسا وبيدرو ويفرط في برونزية كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي يأمل في حصد البرونزية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه لتعويض جماهيره بعد الخسارة 4-1 أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي.

لكن في النهاية تسببت الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص في حصد فلامنجو المركز الثالث للمرة الأولى.

ومنح باربوسا بداية مثالية لفلامنجو عندما افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 8.

لكن أحمد عبد القادر قلب المباراة لصالح الأهلي إذ أدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 38، ثم سدد كرة منخفضة في الشباك بعد ربع ساعة من الاستراحة.

وعادت الكفة لصالح فلامنجو بعد طرد مثير للجدل للمدافع خالد عبد الفتاح في الددقيقة 69، وإهدار محمد شريف فرصة للأهلي من وضع انفراد.

وأدرك بيدرو التعادل فلامنجو في الدقيقة 77، وبعد ذلك بسبع دقائق هز باربوسا الشباك من ركلة جزاء.

واختتم بيدرو أهداف بطل كأس كوبا ليبرتادوريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.