رياضة|مصر

“الذكرى 11 لشهداء الأهلي” في مصر.. لاعبون ومدونون يتذكرون ضحايا “مذبحة بورسعيد”

جماهير الأهلي المصري (غيتي)
1/2/2023-|آخر تحديث: 1/2/202303:28 PM (مكة المكرمة)

تحل اليوم الأربعاء، الأول من فبراير/شباط، الذكرى الـ11 لضحايا مشجعي النادي الأهلي المصري الذين سقطوا في واقعة شغب إثر مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلي والمصري عام 2012، التي عُرفت إعلاميًّا بـ”مذبحة بورسعيد”.

وتصدّر وسم (#الذكرى_١١_لشهداء_الاهلى) قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في مصر، وأحيا النادي الأهلي وعدد من اللاعبين المصريين السابقين والحاليين ذكرى مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 مشجعًا من جماهير “القلعة الحمراء”، وشارك المتفاعلون أحزانهم وذكرياتهم مع الحدث.

وحرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي في فيسبوك على إحياء الذكرى، وكتبت “رحلت أجسادهم وتبقى ذكراهم خالدة”.

وكتب نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة على تويتر “شهداء الأهلي.. ذكرى رجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي. ندعو الله أن يرحمكم ويغفر لكم ويُنزل السكينة علي أهليكم وذويكم.. لن ننساكم”.

والتقط اللاعب السابق للأهلي والزمالك إبراهيم سعيد صورة من أمام النصب التذكاري لضحايا بورسعيد، وكتب “رحم الله شهداء الأهلي. في الجنة نلقاكم”.

وترحّم المدرب الفني بنادي الإسماعيلي ونجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو على الضحايا، وكتب “رحم الله شهداء النادي الأهلي. قلوبنا مع عائلاتهم وأصدقائهم وكل جماهير النادي الأهلي. ربنا يصبركم”.

ونشر الكاتب والحقوقي بهي الدين حسن صورة لضحايا بورسعيد، وربط بين الحادثة و”الحكم العسكري” في مصر.

يُذكر أنه فور انتهار المباراة بين الفريقين في الأول من فبراير 2012 في بورسعيد، تحوّل الملعب إلى مسرح لأحداث دامية وُصِفت بأنها الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية، وأسفرت عن مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل