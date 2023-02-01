“الذكرى 11 لشهداء الأهلي” في مصر.. لاعبون ومدونون يتذكرون ضحايا “مذبحة بورسعيد”

تحل اليوم الأربعاء، الأول من فبراير/شباط، الذكرى الـ11 لضحايا مشجعي النادي الأهلي المصري الذين سقطوا في واقعة شغب إثر مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلي والمصري عام 2012، التي عُرفت إعلاميًّا بـ”مذبحة بورسعيد”.

وتصدّر وسم (#الذكرى_١١_لشهداء_الاهلى) قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في مصر، وأحيا النادي الأهلي وعدد من اللاعبين المصريين السابقين والحاليين ذكرى مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 مشجعًا من جماهير “القلعة الحمراء”، وشارك المتفاعلون أحزانهم وذكرياتهم مع الحدث.

وحرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي في فيسبوك على إحياء الذكرى، وكتبت “رحلت أجسادهم وتبقى ذكراهم خالدة”.

وكتب نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة على تويتر “شهداء الأهلي.. ذكرى رجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي. ندعو الله أن يرحمكم ويغفر لكم ويُنزل السكينة علي أهليكم وذويكم.. لن ننساكم”.

شهداء الأهلي…ذكري لرجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي .ندعوا الله أن يرحمكم ويغفرلكم وينزل السكينة علي أهليكم وذويكم…لن ننساكم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 31, 2023

والتقط اللاعب السابق للأهلي والزمالك إبراهيم سعيد صورة من أمام النصب التذكاري لضحايا بورسعيد، وكتب “رحم الله شهداء الأهلي. في الجنة نلقاكم”.

رحم الله شهداء النادي الاهلي ❤️🦅وفي الجنه نلقاكم

ورحم الله جميع شهداء الوطن ❤️

الفاتحه علي ارواح جميع الشهداء

وتعيشوا وتفتكروا والله يحفظ الجميع ❤️ #الذكرى_١١_لشهداء_الاهلى pic.twitter.com/I7vVMSJch0 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) January 31, 2023

وترحّم المدرب الفني بنادي الإسماعيلي ونجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو على الضحايا، وكتب “رحم الله شهداء النادي الأهلي. قلوبنا مع عائلاتهم وأصدقائهم وكل جماهير النادي الأهلي. ربنا يصبركم”.

رحم الله شهداء النادي الاهلي قلوبنا مع عائلاتهم وأصدقائهم وكل جماهير النادي #الاهلي ربنا يصبركم — Mido (@midoahm) February 1, 2023

ونشر الكاتب والحقوقي بهي الدين حسن صورة لضحايا بورسعيد، وربط بين الحادثة و”الحكم العسكري” في مصر.

قائمة شهداء حكم العسكر بدأت بعد شهرين فقط من انقلاب يوليو ١٩٥٢ باعدام اثنين من العمال المضربين، ومازالت القائمة مفتوحة … #الذكري_١١_لشهداء_الاهلي #٧٤ pic.twitter.com/aLxfi1A2q2 — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) February 1, 2023

يُذكر أنه فور انتهار المباراة بين الفريقين في الأول من فبراير 2012 في بورسعيد، تحوّل الملعب إلى مسرح لأحداث دامية وُصِفت بأنها الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية، وأسفرت عن مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي.

سلاماً على من أحبوا النادى من القلب .. ورحلوا عن دنيانا وظلوا فى القلب 💔 😔 رحم الله ال 74 لن ننساكم #الذكرى_١١_لشهداء_الاهلى pic.twitter.com/lhqhiD8YmN — Ahmed hosny(koshari) (@AHMEDHo62305039) February 1, 2023

#الذكرى_١١_لشهداء_الاهلى

ربنا يرحمهم و يغفرلهم و يسكنهم فسيح جناته و يصبر ذويهم لمن ضحوا بحياتهم حبًا في النادي الاهلي pic.twitter.com/rNWbSRq3JT — Mahmoud Ali (@Moudy_397) February 1, 2023

انا السبب في موت محمد أبني علشان انا الي حببته في الأهلي…كنت بشيله علي كتفي وهو صغير وأفضل أقوله الأهلي حديد الأهلي حديد💔#شهداء_الاهلي #فبراير_الاحمر #الذكرى_١١_لشهداء_الاهلى #مذبحة_بورسعيد pic.twitter.com/GwVEGsbxLl — Hady'🦅 IYI (@V_I_P015) February 1, 2023

الذكري ال ١١ علي رحيل شهداء الاهلي74 ذكري تتألم لها القلوب وتدمع لها العيون شباب رحلو في حب الكيان وسطرو بدمائهم أعظم انتماء.

رحم الله الشهداء💔#الذكري_١١_لشهداء_الاهلي pic.twitter.com/jwtESL1qvj — 🦅🚩 مـــــعـــــ يااهلى ـــــاك🚩🦅 (@OfficialAhly) February 1, 2023