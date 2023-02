اللحظات الأخيرة لسوق الانتقالات في الدوريات الكبرى.. هذه الصفقات التي حُسمت

يُسدل الستار، الثلاثاء، على سوق الانتقالات الشتوية لعام 2023 في أغلب الدوريات الأوربية، وخاصة الخمسة الكبرى، وتسابق الأندية الزمن لإتمام التعاقدات في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

– جواو كانسيلو إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

– ميخايلو مودريك إلى تشيلسي مقابل 108 ملايين دولار أمريكي.

– أنتوني جوردون إلى نيوكاسل مقابل 55 مليون دولار أمريكي.

– كودي جاكبو إلى ليفربول مقابل 45 مليون دولار أمريكي.

– بنوا بادياشيل إلى تشيلسي مقابل 43 مليون دولار أمريكي.

– جورجينيو روتر إلى ليدز يونايتد مقابل 43 مليون دولار أمريكي.

– نوني مادويكي إلى تشيلسي مقابل 38 مليون دولار أمريكي.

– لياندرو تروسار إلى أرسنال مقابل 33 مليون دولار أمريكي.

– مالو جوتسو إلى تشيلسي مقابل 32 مليون دولار أمريكي.

– دانجو واتارا إلى بورنموث مقابل 24 مليون دولار أمريكي.

– انضم دييجو يورينتي مدافع ليدز يونايتد إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بعدما فقد مركزه في الدفاع لصالح ليام كوبر وروبن كوخ والوافد الجديد ماكس ويبر.

– أنهى فولهام إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط المدافع ساشا لوكيتش من تورينو دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. ووافق لوكيتش على الانضمام إلى فولهام لمدة 4 أعوام ونصف العام مع خيار تمديد التعاقد عاما إضافيا.

– انضم المهاجم الإسباني أيوزي بيريز إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادما من ليستر سيتي.

– انضم ديجيد سبنس ظهير أيمن توتنهام هوتسبير إلى استاد رين المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لينضم إلى زميله مدافع توتنهام جوي رودون الذي انتقل إلى النادي الفرنسي في أغسطس/آب.

وشارك سبنس الذي وقّع عقدا مقابل (15.40 مليون دولار) في 4 مباريات فقط بديلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

– استعاد أستون فيلا لاعبه برتراند تراوري المعار إلى إسطنبول باشاك شهير التركي، بينما انتقل الدولي القادم من زيمبابوي مارفيلوس ناكامبا وزميله لاعب الوسط الإنجليزي آرون رامسي (20 عاما) على سبيل الإعارة إلى لوتون تاون وميدلسبره على الترتيب.

– ذكرت وسائل إعلام بريطانية وشبكة سكاي سبورتس ألمانيا أن مارسيل زابيتسر لاعب بايرن ميونيخ قد ينضم إلى مانشستر يونايتد، الذي يبحث عن بديل بعد خسارة كريستيان إريكسن بسبب إصابة في الكاحل.

– أكمل ليستر سيتي تعاقده مع المهاجم الغاني نيثن أوبوكو من فريق فيلد ماسترز سبورتنج. اللاعب البالغ عمره 21 عاما سينضم إلى فريق ليفن البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

– اتفق فولهام بالتراضي مع لاعبه جوش أونوماه على فسخ تعاقده، بعد مشاركته في مباراتين فقط هذا الموسم بديلا.

– خسر مانشستر يونايتد لاعبه إريكسن بسبب إصابة في الكاحل سيغيب على إثرها لمدة 3 أشهر لكن المدرب إريك تن هاج قال إن الفريق لن يوقع مع بديل في اليوم الأخير لفترة الانتقالات.

– قال أرسنال إن لاعبه المصري محمد النني يعاني “إصابة كبيرة” في ركبته اليمنى تتطلب خضوعه لجراحة مما دفع النادي إلى البحث عن بديل.

وفشل النادي في التعاقد مع موزيس كايسيدو لاعب برايتون آند هوف ألبيون، لكنه وقّع مع جورجينيو من تشيلسي مقابل 14.7 مليون دولار أمريكي.

