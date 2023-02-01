اتحاد الكرة المصري يرفض قيد لاعبي الزمالك الجدد.. ومرتضى منصور يتوعد

فجّر الاتحاد المصري لكرة القدم مفاجأة مدوية لنادي الزمالك، ورفض قيد اللاعبين الذين ضمهم النادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهو ما تسبب في تصريحات غاضبة من رئيس النادي مرتضى منصور مهددًا بحل الاتحاد.

وكان الزمالك قد ضم ثلاثة لاعبين، هم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان ومحمد شبانة بعد قطع إعارته من سموحة، لكنهم بموجب بيان الاتحاد لن يلعبوا مع الزمالك حتى فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مساء أمس الثلاثاء “أُغلق باب القيد رسميًّا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، الذي امتد من يوم 1 يناير (كانون الثاني) حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك”.

وتَواصَل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل إغلاق باب القيد بشكل رسمي.

وقبل دقائق من غلق باب الانتقالات، توجه وفد من مجلس إدارة النادي إلى مقر اتحاد الكرة، من أجل العمل على حل أزمة قيد الصفقات التي تم إبرامها، لكن دون جدوى.

وأوضح “قام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل نهاية مهلة القيد بحلول منتصف ليل الثلاثاء، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي”.

🚨 | بيان أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك. pic.twitter.com/LKOQbdeP5J — EFA.eg (@EFA) January 31, 2023

وتابع “رغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد”

ونقلت صحف محلية تصريحات لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قال فيها “اتحاد الكرة رفض شيكات نادي الزمالك. تنازلت عن 9 ملايين جنيه التي ستأتي من الاتحاد الدولي، لمشاركة سيف الجزيري في كأس العالم، كما طلبت من الشركة الراعية إرسال 10 ملايين جنيه لاتحاد الكرة، ليكون بذلك 19 مليون جنيه (635 ألف دولار)، ولكن اتحاد الكرة رفض الشيكات”.

وأضاف منصور “وزير الشباب والرياضة تحدّث مع جمال علام لقيد الصفقات، ولكنه رفض. هو مين جمال علام؟ اتحاد الكرة هيتحل”.

واتهم منصور رئيس اتحاد الكرة جمال علام بتعمده قهر جماهير الزمالك، قائلًا “الأمر لا يتعلق بالأموال إذن، هناك نفوس حاقدة، وكل يوم سأذهب للاتحاد المصري لأن جمال علام رئيس الاتحاد تسبب في قهر جماهير الزمالك، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام”.