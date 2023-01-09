لقاء مرتقب بين ميسي ورونالدو في مباراة بالسعودية

ينوي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم قضاء جولته الشتوية التقليدية في قطر، وخلال الجولة ذاتها سيخوض الفريق الباريسي مباراة ودية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال باريس سان جيرمان إن الفريق “سيسافر إلى الدوحة والرياض في 18 و19 يناير/كانون الثاني الجاري، وستكون هذه الزيارة فرصة للباريسيين للقاء أنصارهم وعشاقهم القطريين وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمشاركة في مجموعة أنشطة ستُنظَّم مع شركاء النادي في قطر”، وفق بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين.

وأضاف “سيطير اللاعبون في 17 يناير إلى الدوحة، ثم ينتقلون إلى الرياض للعب أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديي الهلال والنصر السعوديين، وستقام المباراة في ملعب الملك فهد في 19 يناير، وسيعود النادي إلى باريس بعد اللقاء مباشرة”.

باريس سان جيرمان سيقوم بجولته الشتوية التقليدية في قطر وسيلعب مباراة ودية في الرياض! 🔴🔵#PSGQatarTour2023 🇶🇦

https://t.co/FthATWPQkm — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 9, 2023

وينتظر عشاق كرة القدم مواجهة جديدة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عامًا) والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا)، في 19 يناير الجاري، تُذكّر محبي اللاعبيْن بمواجهاتهما التاريخية السابقة عندما كانا يلعبان لبرشلونة وريال مدريد.

وفي السياق، قال رودي جارسيا مدرب النصر إن كريستيانو رونالدو سيُنفذ أولًا عقوبة الإيقاف قبل خوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، لكنه قد يظهر لأول مرة في لقاء بالسعودية أمام باريس سان جيرمان في الرياض.

ونقلت صحيفة (ليكيب) عن جارسيا قوله “إنها (مباراته الأولى) لن تكون بقميص النصر. سيكون الفريق مشتركًا بين الهلال والنصر”.

وغاب رونالدو عن أول مباراة للنصر، الجمعة الماضية، وذلك ضمن عقوبة الإيقاف مباراتين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإطاحة بهاتف من يد مشجع بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون، في أبريل/نيسان الماضي.

ويعتقد جارسيا أن انتقال رونالدو إلى السعودية أشبه بانضمام الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه إلى نيويورك كوزموس الأمريكي، حيث سلط كريستيانو الضوء على النصر، وزاد عدد متابعيه على إنستغرام بأكثر من 10 ملايين منذ انضمامه الشهر الماضي.