خليجي 25.. العراق يفوز على السعودية بهدفين نظيفين تحت الأمطار (فيديو)

فاز العراق (2-صفر) على السعودية بملعب البصرة الدولي في الجولة الثانية لكأس الخليج لكرة القدم، اليوم الاثنين.

ورفع العراق رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن عُمان، بينما تجمّد رصيد السعودية عند 3 نقاط مع احتلال اليمن المركز الأخير دون أي نقطة.

وكرر العراق تفوّقه على السعودية التي تشارك في (خليجي 25) بالصف الثاني، بعدما انتصر عليها في 6 مباريات من أصل 8 مواجهات في تاريخ البطولة.

ومع بداية المباراة كانت الأمطار تهطل بغزارة، مما حوّل أرضية الملعب إلى بركة كبيرة حرمت الفريقين في الشوط الأول من اللعب بأريحية.

وفي الدقيقة 30، أرسل أمجد عطوان تمريرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها دفاع السعودية لكنها عادت إلى إبراهيم البايش في منطقة الجزاء الذي سيطر على الكرة وسدد بقوة على يسار الحارس نواف العقيدي، ليعلن عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

ولم يشهد الشوط الأول أي أحداث أخرى خطيرة، لكن الأمر تغيّر مع بداية الشوط الثاني بعدما استطاع العاملون في استاد البصرة رفع المياه بين شوطي اللقاء.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، انطلق حسن جبار من الجانب الأيمن، وأرسل تمريرة عرضية حوّلها أيمن حسين برأسه لكن العقيدي تصدى لها ومنع العراق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 54، فشل العقيدي في القيام بدور الحارس الليبرو، ولم يشتت الكرة كما يجب بعدما خرج من منطقة الجزاء لتصل إلى عطوان الذي حاول وضع الكرة برأسه مباشرة في المرمى لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وعادت الأمطار لتهطل بغزارة مجددًا، وهو ما حرم حسن عبد الكريم من الانفراد بمرمى العقيدي بعدما مر من الدفاع السعودي، لكن الكرة توقفت تحت قدمه بسبب كثرة المياه.

وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون تهديد على مرمى الفريقين.

وشهدت الدقيقة 86 أكثر لحظات المباراة إثارة، بعدما أرسل ضرغام إسماعيل عرضية من ركلة ركنية حوّلها أسو رستم برأسية من الوضع طائرًا، ووسط الاحتفالات ألغى الحكم المساعد الهدف لأن العرضية عبرت خط الملعب قبل الوصول إلى لاعب العراق.

وبعد دقيقتين من مراجعة حكم الفيديو المساعد، احتُسب الهدف ليكمل رستم احتفالاته ويؤكد تفوّق العراق على السعودية.

ويلعب العراق في الجولة المقبلة مع اليمن، بينما يواجه المنتخب السعودي نظيره العُماني.