اليمن يودّع “خليجي 25” بعد خسارته 3-2 أمام عُمان (فيديو)

تغلّب المنتخب العُماني على نظيره اليمني 3-2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) المقامة في العراق، ليودّع اليمن البطولة.

وتقدمت عُمان في الدقيقة الثانية من اللقاء بعدما أرسل أحمد الكعبي تمريرة عرضية حوّلها الحارس علي فضل بالخطأ في مرماه.

وجاء الرد سريعًا من عبد الواسع المطري الذي تعادل لليمن من ركلة جزاء في الدقيقة 12، بعدما سدد على يمين الحارس إبراهيم المخيني.

وانحصر اللعب في وسط الملعب قبل أن يضيف عمر الداحي الهدف الثاني لليمن في الدقيقة 30 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

لكن تقدّم اليمن لم يستمر طويلًا، ففي الدقيقة 37 سدد أرشد العلوي ركلة حرة مباشرة خدعت الحارس علي فضل وسكنت الشباك، ليطلب حارس اليمن التغيير بعد الهدف بعدما أخطأ في التعامل مع التسديدة.

ويُعَد علي فضل هو الحارس الثالث لليمن، وجاءت مشاركته بعد إصابة حارسَي المنتخب قبل المباراة.

وكاد منتخب عُمان أن ينهي الشوط الأول متقدمًا بعدما تسبب مدير عبد ربه في ركلة جزاء في الدقيقة 44، لكن العلوي سدد عاليًا خارج المرمى لينتهي أكثر أشواط البطولة إثارة بالتعادل.

وبين شوطي اللقاء، غادر علي فضل وشارك بدلًا منه الحارس محمد أمان خير الله.

وعادت عُمان سريعًا في الشوط الثاني، وبعد بدايته بدقيقتين سجّل عصام الصبحي الهدف الثالث برأسية بعدما تابع رأسية العلوي التي ارتدت من العارضة.

ولم يكن الشوط الثاني من اللقاء على مستوى الشوط الأول، وتأثر اللاعبون بالأمطار.

وتصدى حارس عُمان إبراهيم المخيني لضربة جزاء سددها محمد الداحي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز عُمان.

🚨 هدف منتخب عُمان 🇴🇲 الأول تم احتسابه هدفًا عكسيًا، سجله حارس مرمى منتخب اليمن 🇾🇪 في مرماه عن طريق الخطأ ❌#خليجي_زين25 pic.twitter.com/MU1aca8k9L — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 9, 2023

ورفع منتخب عُمان رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة الأخرى بالمجموعة التي تجمع السعودية والعراق في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بينما يحتل منتخب اليمن المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعد خسارته للمباراة الثانية على التوالي.

وفي مباريات الجولة الأولى، تعادل منتخب عُمان مع نظيره العراقي سلبيًّا في افتتاح منافسات البطولة، بينما خسر اليمن بهدفين من السعودية.

وتلعب عُمان في الجولة المقبلة مع السعودية، فيما يواجه منتخب اليمن نظيره العراقي.