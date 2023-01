الإسباني روبرتو مارتينيز يتولى تدريب البرتغال وهذا موقفه من رونالدو

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين الإسباني روبرتو مارتينيز -مدرب بلجيكا السابق- لقيادة المنتخب الوطني للبلاد.

وقال رئيس الاتحاد البرتغالي فرناندو غوميز في مؤتمر صحفي “أقدّر استقباله (مارتينيز) الدعوة بحماس وطموح. هذه لحظة مهمة للمنتخب الوطني”.

وكتب الاتحاد على تويتر “قائد جديد في خدمة البرتغال. مرحبًا السيد روبرتو مارتينيز”.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه إنه “متحمس وسعيد للغاية” لتدريب أحد المنتخبات الوطنية التي “تمتلك أفضل المواهب في العالم”.

وأضاف “أدرك أن التوقعات عالية، لكنني أدرك أيضًا أن هناك فريقًا كبيرًا جدًّا (في الاتحاد البرتغالي) ومعًا سنحقق أهدافنا”.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira

A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9

— Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023