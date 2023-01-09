الإسباني روبرتو مارتينيز يتولى تدريب البرتغال وهذا موقفه من رونالدو

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين الإسباني روبرتو مارتينيز -مدرب بلجيكا السابق- لقيادة المنتخب الوطني للبلاد.

وقال رئيس الاتحاد البرتغالي فرناندو غوميز في مؤتمر صحفي “أقدّر استقباله (مارتينيز) الدعوة بحماس وطموح. هذه لحظة مهمة للمنتخب الوطني”.

وكتب الاتحاد على تويتر “قائد جديد في خدمة البرتغال. مرحبًا السيد روبرتو مارتينيز”.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه إنه “متحمس وسعيد للغاية” لتدريب أحد المنتخبات الوطنية التي “تمتلك أفضل المواهب في العالم”.

وأضاف “أدرك أن التوقعات عالية، لكنني أدرك أيضًا أن هناك فريقًا كبيرًا جدًّا (في الاتحاد البرتغالي) ومعًا سنحقق أهدافنا”.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

وقال المدرب الإسباني إنه سيجلس مع نجم البرتغال كريستيانو رونالدو للحديث عن مستقبله مع الفريق، مضيفًا “أريد التواصل مع جميع اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم الماضية، وعددهم 26 لاعبًا. كريستيانو لاعب في هذه القائمة”.

وانضم رونالدو (37 عامًا) إلى نادي النصر السعودي، الشهر الماضي، في صفقة لمدة عامين و6 أشهر، وهو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 118 هدفًا.

وسيتولى مارتينيز (49 عامًا) قيادة البرتغال خلفًا للمدرب فرناندو سانتوس، الذي ترك منصبه بعد خروج البرتغال من كأس العالم الأخيرة في قطر، إثر الخسارة أمام المغرب في دور الثمانية.

ورحل الإسباني مارتينيز عن تدريب بلجيكا بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة في قطر، وقال حينها إنه اتخذ القرار منذ فترة بإنهاء مسيرته التي استمرت ست سنوات، وأكد أنه كان سيرحل حتى لو تُوج بلقب كأس العالم.

وجاء انفصال مارتينيز عن بلجيكا بعد مشوار قاد الفريق فيه إلى تصدّر التصنيف العالمي، واحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018.

وقبلها، فاز مارتينيز مع ويغان بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2013.

وأصبح سانتوس (68 عامًا) مدربا للبرتغال عام 2014، وقاد بلاده في 109 مباريات.

ونجح سانتوس في حصد لقب بطولة أوربا 2016، والنسخة الافتتاحية لدوري الأمم لموسم 2018-2019.