رياضة|المملكة المغربية

اختيار المغربي وليد الركراكي ثالث أحسن مدرب في العالم

لاعبو المغرب يرفعون مدربهم وليد الركراكي في الهواء خلال مونديال قطر (رويترز)
9/1/2023

احتل مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي المرتبة الثالثة كأحسن مدرب في العالم، بعد مدربي المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، وفق إحصاء نشره “الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصائيات كرة القدم”، الأحد، على موقعه الرسمي.

وحصل الأرجنتيني ليونيل سكالوني على المرتبة الأولى بـ240 نقطة، بعد أن قاد منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العالم بقطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحلّ مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان ثانيًا بـ45 نقطة. متبوعًا بوليد الركراكي بـ30 نقطة، بعد أن قاد المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

وحصل الفرنسي هيرفي رونارد، مدرب المنتخب السعودي على المركز الثامن في جدول الترتيب.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعد تأهله لنصف نهائي للمونديال.

والمغرب هو ثالث منتخب من خارج قارتي أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

ولدى تعيينه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المغربي في 31 أغسطس/آب 2022، وعد الركراكي بصناعة المستحيل في كرة القدم المغربية.

وسبق للركراكي، 47 عامًا، أن لعب في مركز الظهير الأيمن للمنتخب المغربي.

وشارك الركراكي في 262 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف مع أندية محلية وأوربية ومع المنتخب المغربي.

لاعبو المغرب يحتفلون مع المدرب وليد الركراكي عقب وصولهم لنصف نهائي مونديال قطر 2022 (رويترز)

و”الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصائيات كرة القدم” هي منظمة دولية تأسست عام 1984، ويوجد مقرها الرسمي في ألمانيا، وتعنى برصد إحصائيات كرة القدم.

المصدر : الجزيرة مباشر