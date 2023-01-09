اختيار المغربي وليد الركراكي ثالث أحسن مدرب في العالم

احتل مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي المرتبة الثالثة كأحسن مدرب في العالم، بعد مدربي المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، وفق إحصاء نشره “الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصائيات كرة القدم”، الأحد، على موقعه الرسمي.

وحصل الأرجنتيني ليونيل سكالوني على المرتبة الأولى بـ240 نقطة، بعد أن قاد منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العالم بقطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحلّ مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان ثانيًا بـ45 نقطة. متبوعًا بوليد الركراكي بـ30 نقطة، بعد أن قاد المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

وحصل الفرنسي هيرفي رونارد، مدرب المنتخب السعودي على المركز الثامن في جدول الترتيب.

Mejores entrenadores de selecciones 2022, según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS):

1- Scaloni (Argentina): 240 puntos

2- Deschamps (Francia): 45

3- Walid Regragui (Marruecos): 30

4- Zlatko Dalic (Croacia): 20

5- Hajime Moriyasu (Japón): 15 pic.twitter.com/cevfV30BNJ — Diego Batlle (@dmbatlle) January 8, 2023

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعد تأهله لنصف نهائي للمونديال.

والمغرب هو ثالث منتخب من خارج قارتي أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

ولدى تعيينه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المغربي في 31 أغسطس/آب 2022، وعد الركراكي بصناعة المستحيل في كرة القدم المغربية.

وسبق للركراكي، 47 عامًا، أن لعب في مركز الظهير الأيمن للمنتخب المغربي.

وشارك الركراكي في 262 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف مع أندية محلية وأوربية ومع المنتخب المغربي.

و”الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصائيات كرة القدم” هي منظمة دولية تأسست عام 1984، ويوجد مقرها الرسمي في ألمانيا، وتعنى برصد إحصائيات كرة القدم.