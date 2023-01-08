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ياسين بونو.. ثالث أفضل حراس المرمى في العالم لعام 2022 (فيديو)

8/1/2023

احتل حارس المرمى المغربي ياسين بونو واحدًا من المراكز الأولى في قائمة أفضل حراس المرمى في العالم بتصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء خلال عام 2022.

وحاز بونو المركز الثالث بـ55 نقطة، بينما تصدّر القائمة البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بـ125 نقطة، تلاه الأرجنتيني إميليانو مارتينز بـ110 نقاط.

وأسهمت مشاركة بونو في كأس العالم قطر 2022 مع فريقه “أسود الأطلس” في بلوغ هذا التصنيف، إذ أسهم في الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأفريقية.

واحتفى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتقدم بونو في التصنيف، وغرد الكاتب عبد القادر كلول “حارس عرين الأسود، الخلوق ياسين بونو، تستحق البوديوم العالمي أيها الرائع”.

وتابع “بالنسبة إليهم أنت ثالث أفضل حراس العالم، ولكن في أعين المغاربة أنت الأرقى والأعلى والأجمل.. هنيئا لك ولنا القمة التي تبوأتها وبوأتنا إياها”.

وقال الناشط البهيج محمد إن تألق بونو مع إشبيلية الإسباني والمنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، مساهما في إنجاز أسود الأطلس التاريخي، أهّلاه للتصنيف.

وكتب نقرو زايد “بونو هو الأفضل”، وقال حساب باسم رشيدة “بونو أفضل من كورتوا”.

وكان بونو قد تفوّق على حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، بجائزة زامورا في مايو/أيار الماضي، إذ استقبل مرمى كورتوا 31 هدفًا.

وفاز المغربي ياسين بونو بجائزة زامورا التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح أول عربي يفوز بالجائزة.

ويمنح الاتحاد الإسباني الجائزة للحارس الذي سُجل في مرماه أقل عدد من الأهداف طوال موسم الدوري، إذ استقبل حارس نادي إشبيلية 30 هدفًا خلال 38 مباراة لعبها في الدوري.

وبات بونو بذلك أول حارس عربي وثاني أفريقي يحوز هذه الجائزة.

وولِد حارس المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ياسين بونو عام 1991، وبدأ مسيرته الكروية في مدرسة نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، وتدرّج في كل الفئات العمرية للنادي حتى وصل إلى الفريق الأول الذي فاز معه ببطولة الدوري المحلي موسم 2010/2009، وبلغ معه نهائي الأمم الأفريقية عام 2011.

وفي 2012، انتقل إلى الدوري الإسباني ولعب لعدد من الأندية، آخرها نادي إشبيلية الذي يلعب له بعقد يمتد إلى سنة 2025، ويُعَد في الوقت ذاته الحارس الأول للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي