ياسين بونو.. ثالث أفضل حراس المرمى في العالم لعام 2022 (فيديو)

احتل حارس المرمى المغربي ياسين بونو واحدًا من المراكز الأولى في قائمة أفضل حراس المرمى في العالم بتصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء خلال عام 2022.

وحاز بونو المركز الثالث بـ55 نقطة، بينما تصدّر القائمة البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بـ125 نقطة، تلاه الأرجنتيني إميليانو مارتينز بـ110 نقاط.

وأسهمت مشاركة بونو في كأس العالم قطر 2022 مع فريقه “أسود الأطلس” في بلوغ هذا التصنيف، إذ أسهم في الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأفريقية.

واحتفى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتقدم بونو في التصنيف، وغرد الكاتب عبد القادر كلول “حارس عرين الأسود، الخلوق ياسين بونو، تستحق البوديوم العالمي أيها الرائع”.

وتابع “بالنسبة إليهم أنت ثالث أفضل حراس العالم، ولكن في أعين المغاربة أنت الأرقى والأعلى والأجمل.. هنيئا لك ولنا القمة التي تبوأتها وبوأتنا إياها”.

حارس عرين الأسود، الخلوق #ياسين_بونو

تستحق البوديوم العالمي أيها الرائع.

بالنسبة إليهم أنت ثالث أفضل حراس العالم، ولكن في أعين المغاربة أنت الأرقى والأعلى والأجمل.

هنيئا لك ولنا القمة التي تبوأتها وبوأتنا إياها.#ياسين_بونو #أسود_الأطلس #المغرب pic.twitter.com/OV3s3fVb2u — عبد القادر كلول / كاتب وقاص (@KloulAbdelkader) January 7, 2023

وقال الناشط البهيج محمد إن تألق بونو مع إشبيلية الإسباني والمنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، مساهما في إنجاز أسود الأطلس التاريخي، أهّلاه للتصنيف.

#بونو_ثالث_افضل_حارس_مرمى_بالعالم#اختير نجم المنتخب الوطني المغربي، #ياسين_بونو، كثالث أفضل حارس مرمى بالعالم، بعد تألقه سواء مع إشبيلية الإسباني، أو المنتخب الوطني في كأس العالم #قطر 2022، مساهما في إنجاز أسود الأطلس التاريخي. pic.twitter.com/xglpKA8scz — elbahije mohamed (@melbahije1) January 8, 2023

وكتب نقرو زايد “بونو هو الأفضل”، وقال حساب باسم رشيدة “بونو أفضل من كورتوا”.

ياسين يستحق اكثر من كورتوا الي خرج قبل بونو

على كل مليون مبروك 👏👏🇲🇦💪#ياسين_بونو — RACHIDA 🇲🇦 SAHARA (@rachida_7) January 7, 2023

ياسين بونو هو الأفضل — noukrozayd (@noukrozayd) January 7, 2023

وكان بونو قد تفوّق على حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، بجائزة زامورا في مايو/أيار الماضي، إذ استقبل مرمى كورتوا 31 هدفًا.

وفاز المغربي ياسين بونو بجائزة زامورا التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح أول عربي يفوز بالجائزة.

ويمنح الاتحاد الإسباني الجائزة للحارس الذي سُجل في مرماه أقل عدد من الأهداف طوال موسم الدوري، إذ استقبل حارس نادي إشبيلية 30 هدفًا خلال 38 مباراة لعبها في الدوري.

وبات بونو بذلك أول حارس عربي وثاني أفريقي يحوز هذه الجائزة.

🚨 رســــــمـــــــيـــــا 🏆🥇🧤 جائزة "زامورا" الحارس الأقل استقبالا للأهداف في الدوري الإسباني الممتاز #LaLigaSantander من نصيب العملاق المغربي "ياسين بونو" حارس نادي @SevillaFC باستقباله 24 هدفا في 31 مباراة pic.twitter.com/aR5Bqz38uk — LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2022

وولِد حارس المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ياسين بونو عام 1991، وبدأ مسيرته الكروية في مدرسة نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، وتدرّج في كل الفئات العمرية للنادي حتى وصل إلى الفريق الأول الذي فاز معه ببطولة الدوري المحلي موسم 2010/2009، وبلغ معه نهائي الأمم الأفريقية عام 2011.

وفي 2012، انتقل إلى الدوري الإسباني ولعب لعدد من الأندية، آخرها نادي إشبيلية الذي يلعب له بعقد يمتد إلى سنة 2025، ويُعَد في الوقت ذاته الحارس الأول للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم.

✅️ بعد كورتوا و مارتينيز..بونو ثالث افضل حارس مرمى في العالم 😍 pic.twitter.com/h5PLuAdL3e — Hoda Maroc 🥑🇲🇦🥑 (@HoudaMaroc15) January 7, 2023

▪️الحارس يسن بونو احتل المرتبة التالثة عالميا، كاحسن حارس في العالم ككل.🥇 Courtois 🇧🇪

🥈 Martinez 🇦🇷

🥉 Bounou 🇲🇦 pic.twitter.com/CxaKc8ItO7 — مهدي بلدي Mahdi Baladi🇲🇦 (@MahdiBaladi) January 7, 2023