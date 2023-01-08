فياريال يهزم ريال مدريد ويحرمه من صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

فاز فياريال على ضيفه ريال مدريد 2-1 في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدأ الفريق الملكي، أكثر المتوجين بلقب الدوري الإسباني (35 مرة)، المباراة بتشكيلة خلت تمامًا من اللاعبين المحليين، في سابقة تاريخية منذ تأسيس النادي قبل 121 عامًا.

وضمت تشكيلة الريال الأساسية ثلاثة فرنسيين هم أورلين تشواميني وفيرلاند ميندي وكريم بنزيما والبرازيليَّين فينيسيوس جونيور وإيدر ميليتاو والألمانيَّين أنطونيو روديغر وتوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والنمساوي دافيد ألابا والبلجيكي تيبو كورتوا والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

ولم يجد أي إسباني له مكانًا في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي إلا في الشوط الثاني حينما دفع باللاعبَين لوكاس فاسكيز في الدقيقة 64 وماركو أسينسيو في الدقيقة 82.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، تقدّم ييريمي بينو بهدف لفياريال، قبل أن يدرك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التعادل للنادي الملكي من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

لكن فياريال حصل على ضربة جزاء هو الآخر ليحرز منها جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 63. وهذه هي الهزيمة الثانية للريال هذا الموسم مقابل 12 فوزًا وتعادلين.

ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر الذي يواجه مضيفه أتلتيكو مدريد، الأحد، بينما رفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس.