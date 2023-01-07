النصر “العالمي”.. فيفا يعرض أبرز 23 معلومة عن النادي السعودي الجديد لرونالدو

بات نادي النصر السعودي ضمن أكثر الأسماء بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الأيام القليلة الماضية بسبب ضمه للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.

لكنها ليست المرة الأولى التي يحظى فيها النصر بكل هذا الاهتمام العالمي، فالكل خارج نطاق المنطقة العربية وداخلها كان مهتمًا بالفريق الذي سيواجه ريال مدريد بطل أوربا التاريخي في كأس العالم للأندية في نسختها الأولى.

وانضم رونالدو قائد منتخب البرتغال لكرة القدم إلى نادي النصر السعودي في صفقة مدتها عامان ونصف عام، بعد شهر من فسخ عقد المهاجم (37 عاما) مع مانشستر يونايتد ليصبح صفقة مجانية.

اللحظات الأولى لوصول اللاعـب الأفضل في #العالم 🌏🤩

نجـم #النصر كريستيانـو رونـالـدو في الريـاض 💛#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/NlxLNmh1Ma — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 3, 2023

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -في تقرير له- الضوء على النادي السعودي الملقب بـ”العالمي”. ونادي النصر معروف للغالبية في المنطقة العربية، لكن ربما عالميًا لا يكون الأمر بالدرجة ذاتها.

ما تحتاج إلى معرفته عن النادي السعودي

تأسس نادي النصر عام 1955 ضمن أقدم الأندية في المملكة، ويقع مقره في العاصمة السعودية الرياض، ويلعب في دوري المحترفين السعودي الذي يضم 16 فريقًا.

الملعب الحالي للفريق هو “مرسول بارك”، ويسع نحو 25 ألف متفرج.

يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي في الوقت الحالي، بفارق نقطة عن الشباب ونقطتين عن الاتحاد، مع مباراة مؤجلة لكلا الفريقين.

يحتل أندرسون تاليسكا لاعب النصر صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي في الوقت الحالي.

أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولا يشارك في البطولات الآسيوية لهذا الموسم.

كان النصر أول فريق سعودي يشارك في كأس العالم للأندية FIFA عام 2000، ولعب أمام ريال مدريد والرجاء المغربي وكورنثيانز البرازيلي.

تحب جماهير النصر أن تطلق على ناديها اسم “العالمي”، وتتباهى بذلك أمام بقية الفرق المنافسة في السعودية.

عدد الألقاب المسجلة للنصر في الدوري السعودي هو 9 حتى الآن، في أعوام 1975 و1980 و1981 و1989 و1994 و1995 و2014 و2015 و2019.

عدد الألقاب المسجلة للنادي في بطولة كأس الملك هو 6 في أعوام 1974 و1976 و1981 و1986 و1987 و1990.

عدد الألقاب المسجلة للنصر في كأس ولي العهد هو 3 في أعوام 1973 و1974 و2013.

عدد الألقاب المسجلة في كأس الاتحاد السعودي الذي يدعى أيضًا كأس الأمير فيصل 3 مرات في 1975 و1997 و2007.

حاز النصر كأس السوبر السعودي في 2019 و2020.

على المستوى القاري يملك النصر لقبين، أحدهما لأبطال الكأس عام 1998 والآخر في السوبر الآسيوي للعام نفسه.

#النصر_في_مثل_هذا_اليوم

🗓 12 ابريل 1998م#العالمي يحقق البطولة 33 في تاريخه 🏆😍#النصر بطلاً للبطولة الآسيوية للأندية أبطال الكؤوس 🥇

بعد الفوز على سامسونج الكوري بهدف ستويشكوف ما هي ذكرياتكم مع هذه الليلة التي لا تنسى ؟ 😍💛 pic.twitter.com/pOO2zc61ji — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 12, 2020

أفضل أداء للفريق في دوري أبطال آسيا كان في عام 1995 عندما حصد المركز الثاني، وربما حان وقت الفوز باللقب مع رونالدو الذي يملك 5 ألقاب في دوري أبطال أوربا.

على مستوى المنطقة، فاز الفريق بكأس الخليج للأندية مرتين في 1996 و1997.

تاريخيًا، درّب النصر العديد من النجوم الكبار أمثال والتر زينجا ورينيه هيجيتا (مؤقت) وفابيو كانافارو وهنري ميشيل.

أسطورة النصر ماجد عبد الله هو الهداف التاريخي للدوري السعودي بـ189 هدفًا (عمر السومة لاعب الأهلي السابق هو الهداف منذ أن أصبحت البطولة احترافية بشكل كامل بـ144 هدفًا).

عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السابق يملك الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب في موسم واحد بواقع 13هدفًا.

اللاعب الأكبر عمرًا قبل وصول رونالدو إلى صفوف النصر كان الحارس وليد عبد الله بواقع 36 عامًا.

معدل أعمار الفريق الأول في النصر بالوقت الحالي هو 26.7 عامًا، وهو ضمن الأقل في الدوري السعودي، في المركز السادس تحديدًا.

اسم نادي النصر مستخدم في أندية عدة بدول عربية مختلفة في عُمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وليبيا، لكن الفريق السعودي هو الأول بينهم.

رونالدو لن يكون النجم العالمي الأول الذي يلعب لصالح النصر بعد اللعب لريال مدريد أو برشلونة، فسبقه على سبيل المثال خريستو ستويشكوف نجم النادي الكتالوني في تسعينيات القرن الماضي.

سبق للنصر أن فاز على ريال مدريد من قبل، وكان ذلك في مباراة ودية في مايو/أيار 2008 قبل أشهر قليلة من انضمام رونالدو إلى الملكي، وجاء الفوز برباعية مقابل هدف.

وانتم على قـد الثقة 💛 pic.twitter.com/OLlnsEsgii — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023

ويدرب النصر حاليًا الفرنسي رودي غارسيا الذي سبق له تدريب ليل وروما وأولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون. ويتولى غارسيا مسؤولية الفريق منذ يونيو/حزيران الماضي.

ويمكن لأندية الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 8 لاعبين أجانب، ولكن يمكن اختيار 7 فقط في تشكيلة المباراة.

ويضم الفريق لاعبين أجانب بارزين آخرين بينهم بطل الكاميرون في كأس العالم فينسن أبو بكر، الذي غيّر مجريات اللعب ضد صربيا وسجل هدف الفوز ليصعق البرازيل في مباراتهما الأخيرة بدور المجموعات في قطر 2022.

كما يضم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، الذي سبق له اللعب مع أرسنال ونابولي، بالإضافة إلى لاعب الوسط البرازيلي الدولي السابق لويز غوستافو ضمن التشكيلة أيضًا.