رونالدو ليس الأخير.. ميسي ومودريتش ونجوم كبار قد يتبعون كريستيانو إلى السعودية

تسبب انتقال النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في قفزة تاريخية لجودة الانتقالات بالمنطقة العربية، وأصبحت آمال الجماهير مرتفعة للغاية وتطالب بانتقالات مماثلة لنجوم كبار إلى السعودية.

لذلك، توقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يتبع رونالدو إلى السعودية المزيد من الانتقالات الرنانة، ونشر تقريرًا بأبرز الأسماء التي من المتوقع انتقالها إلى دوري المحترفين السعودي (دوري روشن).

" لهـذا السبب .. أنا هنـا اليوم "🎙️ النجـم التاريخي ..

لاعب نادي #النصر كريستيانو رونالدو 🤩

يتحـدث في أول لقـاء حصري 🎬 pic.twitter.com/epKbz3UtBu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 5, 2023

ليونيل ميسي

أول الأسماء التي طرحها التقرير هو النجم الأرجنتيني، الذي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، رغم وجود أنباء عن اتفاقه على تجديده بعد فوزه بكأس العالم في قطر رفقة المنتخب الأرجنتين في الشهر الماضي.

لكن ليونيل ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة أيضًا بنادي الهلال تحديدًا، حيث بدأت الجماهير في طباعة اسمه على قمصان الفريق ردًا على انضمام رونالدو إلى النصر، فهل يحمل المستقبل لميسي وجودًا في دوري روشن السعودي للمحترفين؟

لوكا مودريتش

الأمير الكرواتي لوكا مودريتش من الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى الدوري السعودي خاصة أن عقده مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ورغم نفي نادي النصر هذه الأنباء، فإنه قد نفى من قبل الأخبار الخاصة بقربه من ضم رونالدو سابقًا أيضًا.

سيرخيو راموس

نجم باريس سان جيرمان الحالي ينتهي تعاقده هو الآخر بنهاية الموسم الجاري، وذلك يعني أنه حر في التفاوض مع أي فريق حاليًا.

راموس ارتبط اسمه هو الآخر بالانضمام إلى صفوف النصر، وأشارت أنباء أخرى عن قربه من عودته إلى ناديه الأول إشبيلية، لكن في النهاية لن يحسم ذلك الأمر إلا سيرخيو نفسه بنهاية الموسم على الأرجح.

نغولو كانتي

لاعب وسط تشيلسي الفرنسي الذي يوجد في كل مكان في الملعب، يُعَد من الذين ارتبط اسمهم بالدوري السعودي مؤخرًا، وإن كان قد ارتبط ببرشلونة أيضًا.

وبعد انتقال رونالدو إلى النصر، أصبحت فكرة ضم كانتي إلى أحد أندية الدوري السعودي أمرًا متاحًا ومن الوارد حدوثه.

أداما تراوري

لاعب برشلونة السابق من النجوم الذين ينتهي تعاقدهم مع فريقهم وولفرهامبتون بنهاية الموسم الجاري، ومع تراجع الدقائق التي يحصل عليها في الدوري الإنجليزي يبدو خيار الرحيل قائمًا.

تراوري لم يرتبط بأي فريق في الدوري السعودي في الوقت الحالي، لكن المدير الفني للاتحاد نونو سانتو قد يرغب في لم الشمل معه من جديد.

أنخيل دي ماريا

بطل العالم رفقة المنتخب الأرجنتيني وأحد أبرز العناصر التي تسببت في التتويج باللقب ينتهي عقده في يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

النجم السابق لريال مدريد قد يكون إضافة قوية في الموسم المقبل لعدة أندية سعودية، فهل ينتقل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين أم يستكمل مسيرته الأوربية أم يعود إلى الأرجنتين؟

خاميس رودريغيز

الكولومبي له تجربة في المنطقة العربية بالفعل، وعقده مع أولمبياكوس ينتهي بنهاية الموسم، لذلك من الوارد أن يعود في الصيف المقبل عن طريق أحد الأندية السعودية.

اللاعب الكولومبي ارتبط سابقًا بالنصر قبل أن يلعب في قطر، قد نرى اهتمامًا نصراويًا جديدًا به أو قد نراه بقميص آخر، ذلك سيحدده خاميس وحده في الفترة المقبلة.

محمد النني

المصري قبل أن يجدد عقده في صفوف أرسنال تم تداول أنباء عن رغبة عدة أندية سعودية في ضمه، والآن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، فهل تعود تلك الأندية للاهتمام به من جديد؟

ونوه الاتحاد في نهاية التقرير إلى أن هذه الخيارات هي مجرد ترشيحات بناءً على المعطيات والحقائق الحالية في سوق الانتقالات، ولا تعني أن أحد هؤلاء النجوم سيلعب في الدوري السعودي بشكل مؤكد.