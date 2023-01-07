تمديد عقد مدرب المنتخب الفرنسي “ديشان” حتى 2026

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان حتى يوليو/تموز 2026.

وقال الاتحاد في بيان إن المدرب المساعد جي ستيفان ومدرب حراس المرمى فرانك رافيو ومدرب الأحمال البدنية سيريل موين سيستمرون في مناصبهم مع المنتخب الوطني أيضًا.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️ ➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023

وتغطي فترة العقد الجديد بطولة كأس الأمم الأوربية المقبلة (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، والنسخة المقبلة من كأس العالم المقررة عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانتهى عقد ديشان السابق مع منافسات كأس العالم 2022 في قطر، التي وصل فيها المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية لكنه خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

ويتولى ديشان تدريب منتخب فرنسا منذ عام 2012، وقاده إلى الفوز بكأس العالم 2018 في روسيا ودوري الأمم في 2021. كما وصلت فرنسا إلى نهائي بطولة أوربا 2016 ومونديال قطر 2022. وحقق المنتخب تحت قيادته 89 انتصارًا خلال 139 مباراة مقابل 28 تعادلًا و22 هزيمة.

وتحتل فرنسا حاليًا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) خلف البرازيل المتصدرة والأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وديشان هو رابع مدرب يقود منتخبًا إلى نهائيين متتاليين بكأس العالم بعد فيتوريو بوتسو (إيطاليا) وكارلوس بيلاردو (الأرجنتين) وفرانز بيكنباور (ألمانيا الغربية) وخسر الأخيران النهائي الثاني.

وكان ديشان قائدًا لمنتخب فرنسا الذهبي الفائز بكأس العالم 1998 وبطولة أوربا 2000.