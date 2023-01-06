بعد غياب 44 عاما عن التنظيم.. حفل افتتاح مبهر لبطولة خليجي 25 في العراق (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على أرض ملعب البصرة الدولي انطلاق بطولة خليجي 25.

وانطلقت فعاليات الحفل بحضور جماهيري كبير وصل إلى 65 ألف متفرج في مدرجات ملعب جذع النخلة، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان.

وانطلقت “خليجي 25” اليوم وحتى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي العراق (البلد المضيف)، البحرين (حامل اللقب)، قطر، السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، الكويت، واليمن.

وحضر حفل الافتتاح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من سفراء الدول الخليجية.

وفي وقت سابق اليوم، وصل إنفانتينو قد وصل إلى مطار البصرة ونشرت وسائل إعلام عراقية، صورا من اللحظات الأولى لوصوله إلى البصرة، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال.

بالصور.. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في مطار #البصرة لحضور حفل افتتاح #خليجي_25 pic.twitter.com/bgRbJdLXQ4 — شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) January 6, 2023

ورحب نجم المنتخب العراقي وقائده السابق يونس محمود برئيس الفيفا، وقال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر “جياني إنفانتينو نورت البصرة”.

وبدأ حفل الافتتاح بالحديث عن أصل الحضارة العراقية بداية من العصر الحجري، ثم بدأت فقرة جديدة شارك فيها عدد من الراقصين جسدت تعاقب الحضارات على العراق وتم استعراض أبرز الآثار العراقية والمعالم التاريخية في البلاد.

وبعد ذلك دخلت العديد من السيدات إلى أرض الملعب، وهن يرتدين الزي الخاص بدول الخليج المشاركة في البطولة، ثم قام عدد من الفنانين بالعراق بأداء عدد من الأغنيات، وبعد ذلك دخل عدة شباب إلى أرض الملعب يرفعون أعلام المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأعلن السوداني عن افتتاح “بطولة خليجي 25” لتنطلق الألعاب النارية قبل أن يدخل لاعبو منتخبا العراق وعمان إلى أرضية الملعب للإحماء قبل انطلاق المباراة.

وشهدت مدينة البصرة، جنوبي العراق، أجواء احتفاء غير مسبوقة، بمنتخبات خليجي 25 لكرة القدم، التي تعود بغداد لتنظيمها بعد غياب نحو 44 عاما.

واستضاف العراق كأس الخليج العربي لأول مرة في عام 1979 وفاز به، ومع حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ 1999، تنظيم منافسات كروية بالبلاد بسبب الظروف الأمنية لم تتمكن بغداد من تنظيم البطولة في 2014، قبل أن يرفع الحظر جزئيا عنها في 2018.

ومع العودة لاستضافة كأس الخليج للمرة الثانية بتاريخ العراق، شهدت شوارع ومحال البصرة، أجواء غير مسبوقة، منها رسم شباب عراقي جداريات تحمل رسوم رياضية وأعلام الدول المشاركة.

كما رفرفت أعلام الدول المشاركة، في أغلب شوارع البصرة، وعجت طرقها بمشجعين من مختلف الدول بأزيائهم التقليدية لبلدانهم.