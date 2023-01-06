الأهلي المصري يشتري لاعب النجم الساحلي كريستو مقابل 1.2 مليون دولار

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، الخميس، عن بيع لاعبه محمد الضاوي (كريستو) للأهلي المصري مقابل 1.2 مليون دولار.

وسيتم‭ ‬خصم مبلغ 910 ألف دولار قيمة الأقساط المتبقية من الغرامة المستحقة على النجم الساحلي لصالح الأهلي في قضية سليمان كوليبالي مهاجم ساحل العاج من قيمة صفقة كريستو.

وبذلك لن يدفع الأهلي للنجم الساحلي إلا حوالي 340 ألف دولار.

وكان كوليبالي قد فسخ عقده مع الأهلي من طرف واحد عام 2017، وانتقل إلى أسكتلندا قبل اللعب للنجم الساحلي عام 2019.

وبعد انتقاله إلى النجم الساحلي وقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) غرامة قدرها 1.9 مليون دولار على النادي للتعاقد معه عقب رحيله من الأهلي.

وقال محمد المكشر مدرب النجم الساحلي في تصريحات إعلامية “الوضع المالي للنادي كارثي، وأمام مصلحة الفريق سيتم الموافقة على رحيل أي لاعب بما في ذلك كريستو في حالة تلقي العرض المناسب”.

وكان اللاعب أشار إلى رحيله عن النجم الساحلي وانتقاله إلى الأهلي دون أن يصرح علانية، من خلال وضع علم مصر على منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى انتقاله إلى ناد جديد وبدء تحد جديد في مسيرته.