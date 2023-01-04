ممر شرفي لميسي لدى عودته لتدريبات باريس سان جيرمان الفرنسي (فيديو)

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحية خاصة وممرًا شرفيًا من زملائه في باريس سان جيرمان الفرنسي لدى دخوله تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء.

وكتب نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “ممر شرفي لبطل العالم”، مع مقطع فيديو يظهر وصول ميسي إلى النادي ولقائه مع زملائه في الفريق قبل دخول ملعب التدريب.

ويظهر المقطع أيضًا تسلم ميسي لكأس صغير.

عودة ليو ميسي إلى القلعة الباريسية! 🎥✨

pic.twitter.com/4GtrdhEyU3 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 4, 2023

ونجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي في الفوز بركلات الترجيح على المنتخب الفرنسي، بطل العالم السابق، بعد التعادل 3-3 في نهائي مثير لمونديال قطر قبل أكثر من أسبوعين.

وسجل كيليان مبابي، زميل ميسي في باريس سان جيرمان، كل الأهداف الثلاثة لفرنسا قبل ضربات الترجيح، فيما سجل ميسي هدفين.

وفي الوقت الذي عاد فيه مبابي للمشاركة مع الفريق الأسبوع الماضي، حصل ميسي على إجازة ممتدة منحها له المدرب كريستوف جالتييه، قضاها النجم الأرجنتيني في بلاده مع عائلته.

وسيواجه باريس سان جيرمان فريق شاتورو في بطولة الكأس، ثم يلعب مع آنجيه بعد ذلك في بطولة الدوري.

وتعرض الفريق لهزيمة مفاجئة أمام لنس 1-3 في آخر مباراة للفريق ببطولة الدوري.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وذكرت تقارير أنه سيتم تجديد العقد لموسم آخر.