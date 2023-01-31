ميسي يتحدث عن صدامه مع فان خال وفيغهورست خلال مباراة هولندا في مونديال قطر

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أسفه للأحداث التي شهدتها مباراة منتخب بلاده ومنتخب هولندا في دور الثمانية لمونديال قطر 2022، والتي انتهت بفوز منتخب التانغو بركلات الترجيح.

وقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لمحطة إذاعية أرجنتينية إن المباراة شهدت لحظات توتر شديدة للغاية بينه وبين لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا وقتها ولاعبي الطواحين.

وأضاف “كان هناك الكثير من التوتر، الأمور سارت بوتيرة متسارعة للغاية والناس تفاعلت بطريقتها، لم يكن أي شيء مخطط، لقد حدث فقط”.

وقال ميسي “لم يعجبني ما فعلته، لم يعجبني ما حدث بعد ذلك”.

وفيما يتعلق بصدامه مع فوت فيغهورست لاعب منتخب هولندا، أضاف ميسي “لقد تفاعلت بهذه الطريقة، هناك الكثير من الأمور بشأن هذا اللاعب، لحظات التوتر مثل هذه. كنت في المنطقة المختلطة، لقد حدث الأمر فقط، لا أحب أن أترك هذه الصورة، لكن هذه الأمور تحدث”.

وسجل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين فيما سجل فيغهورست هدفي هولندا.

واستبق فان خال مباراة المنتخبين بالتصريح بأن لاعبيه على درجة أعلى من الاستعداد مقارنة بالأرجنتين، وأشار أيضا إلى أن ميسي لم يلمس الكرة خلال مواجهة الفريقين في المربع الذهبي لمونديال البرازيل 2014.

وجرت المباراة وسط توتر شديد بين لاعبي الفريقين وشهدت احتكاكات مستمرة حتى بعد نهايتها.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2، لتحسم الأرجنتين ركلات الترجيح لصالحها 4-3.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقا بشأن المباراة بعد أن أشهر الحكم 18 بطاقة صفراء بالإضافة إلى بطاقة حمراء خلال المباراة وبعدها.