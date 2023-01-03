رئيس البرازيل يشارك عشرات الآلاف في مراسم تشييع الأسطورة بيليه (فيديو)

ألقى أكثر من 150 ألف شخص بما فيهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، نظرة الوداع على جثمان الأسطورة البرازيلية بيليه في مدينة سانتوس.

ووضع النعش المفتوح للاعب الراحل في ملعب نادي سانتوس، الذي لعب له الجوهرة السوداء لفترة طويلة.

واصطفت الجماهير في طوابير طويلة خارج الاستاد في سانتوس، حيث عاش بيليه معظم حياته، وانتظروا لما يصل لساعتين لوداع بيليه على مدار الليل وفقا لما قاله نادي سانتوس.

وكُتب على لافتة ضخمة داخل الملعب “يحيا الملك”. ولعب بيليه الذي أطلق عليه لقب “ملك كرة القدم” مع سانتوس من 1956 وحتى 1974 وسجل أكثر من 1000 هدف.

وبعد انتهاء مراسم إلقاء النظرة الأخيرة، تحرك موكب الجنازة ببطء عبر شوارع سانتوس فيما انتظر الآلاف على جوانب الطرق لتوديع “الملك”.





وسيمر الموكب بالحي الذي تعيش فيه والدته البالغ عمرها 100 عام، متوجها إلى المقبرة حيث سيوارى الثرى في مراسم خاصة.

وتوفي بيليه عن 82 عاما بعد معاناته لمدة عام من سرطان القولون.

وكان بيليه، الذي يعد اللاعب الوحيد المتوج بثلاثة ألقاب في المونديال، متواجدا في المستشفى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.