برنتفورد يدك شباك ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أوقف برنتفورد مسيرة انتصارات ضيفه ليفربول، وفاز عليه (3-1) في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين.

وواصل برنتفورد نتائجه المبهرة، وألحق الهزيمة بليفربول بعد فوزه على ملعب مانشستر سيتي (2-1) وتعادله مع توتنهام (2-2) وفوزه على مضيفه ويستهام يونايتد (2-0) في الجولات الثلاث الماضية.

وتوقفت مسيرة انتصارات ليفربول بعد فوزه في المباريات الأربع الماضية.

وتقدّم برنتفورد بهدف عكسي سجله إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 بعد ضربة ركنية لمست قدم المدافع لتغير الكرة اتجاهها إلى داخل شباك فريقه.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، أضاف يوان ويسا الهدف الثاني لبرنتفورد عبر ضربة رأس قوية مستغلًا تمريرة ماتياس ينسن.

وبعد مضي 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، أحيا أليكس أوكسليد تشامبرلين آمال ليفربول، وسجل الهدف الأول للفريق الضيف بضربة رأس بعد تلقية تمريرة متقنة من ترينت أرنولد.

وقبل 6 دقائق من نهاية المباراة، أكد برايان مبومو فوز برنتفورد بتسجيله الهدف الثالث للفريق.

ورفع الفوز رصيد برنتفورد إلى 26 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع بفارق نقطتين خلف ليفربول صاحب المركز السادس.