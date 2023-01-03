النصر السعودي يقدّم رونالدو في حفل كبير بحضور المشجعين (فيديو)

قدّم نادي النصر متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشجعين في حفل ضخم.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي سبق الحفل إن انتقاله إلى النصر السعودي يمثل تحديا يدعو للسعادة والفخر.

وأضاف أنه يأمل أن يشكل انتقاله إلهاما للأجيال القادمة من اللاعبين في آسيا.

وذكر النجم البرتغالي أن هناك الكثير من الأندية التي حاولت التعاقد معه بعد رحيله من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد أنه يريد الاستمرار في لعب كرة القدم وإظهار ما لديه، وأن يكون جزءا من نجاح نادي النصر.

Last ball for a special kid 💛 pic.twitter.com/L5uQH4aubo — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

وأوضح رونالدو أنه شعر بالترحيب الكبير منذ لحظة وصوله، وقال إن الدوري السعودي تنافسي ومميز.

بدوره، قال رئيس نادي النصر إن وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي يمثل إضافة كبيرة ليس للنادي فقط وإنما لتطوير الرياضة السعودية.

أمّا مدرب النصر رودي جارسيا، فأعرب عن سعادته بتدريب لاعب كبير مثل رونالدو.

وسبق أن درّب جارسيا أندية ليل وروما وأولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون.

ورحل رونالدو (37 عاما) عن مانشستر يونايتد بشكل مثير للجدل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في منتصف الموسم الجاري، قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر في صفقة مدوية قدّرت سائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 214 مليون دولار).

ويتصدر النصر الدوري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي خاض 10 مباريات، ونقطتين عن الاتحاد الذي لديه أيضا مباراة واحدة مؤجلة.