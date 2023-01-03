أرقام قياسية لنجوم كرة القدم.. هل يمكن كسرها في 2023؟

مع بدء عام 2023، تتجدد الفرصة أمام نجوم كرة القدم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريرًا على موقعه رصد في أبرز الأرقام القياسية التي يمكن تحقيقها خلال عام 2023.

7

يمكن أن يفوز ليونيل ميسي بأعلى جائزة فردية سنوية من الفيفا للمرة السابعة في جوائز الأفضل لكرة القدم وهو رقم قياسي للرجال والسيدات.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في قطر.

200

السباق مستمر للوصول للمباراة الدولية رقم 200 على المستوى الدولي بين كريستيانو رونالدو والكويتي بدر المطوع، اللذان يقتربان من عيد ميلادهما الثامن والثلاثين، ويملك كل منهما 196 مباراة.

34

أربعة وثلاثون هو الرقم القياسي للأهداف في الدوري الإنجليزي في موسم واحد من 42 جولة، وهو الرقم الذي تشاركه آندي كول وألان شيرر في موسمي 1993-1994 و1994-1995 على التوالي، عندما كان الدوري يتضمن 22 فريقا.

وحتى الآن سجل إيرلينغ هالاند 21 هدفا في 15 مباراة في موسم 2022-2023 الجاري. ويحتاج هالاند، 22 عامًا، إلى تسجيل 14 هدفا في المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في الدوري لتحطيم هذا الرقم.

ومنذ موسم 1995-1996، أصبح الدوري يضم 20 فريقًا. ويحمل المصري محمد صلاح لقب أكثر اللاعبين تسجيلا في موسم واحد برصيد 32 هدفا. ويحتاج هالاند إلى تسجيل 12 هدفا فقط خلال الموسم الحالي لتحطيم رقم صلاح.

16

يعد الأسطورة الراحل بيليه أصغر لاعب يسجل للبرازيل، عندما سجل هذا الإنجاز أمام الأرجنتين بعمر 16 عاما و8 أشهر و14 يوما. ويمكن لإندريك، لاعب بالميراس الحالي وريال مدريد القادم، تحطيم هذا الرقم إذا لعب للبرازيل وسجل قبل الرابع من أبريل/نيسان المقبل.

41

سيصبح زلاتان إبراهيموفيتش أكبر هداف في تاريخ الدوري الإيطالي إذا سجل في المسابقة. وسينال مهاجم ميلان البالغ من العمر 41 عاما الرقم القياسي من مدافع النادي السابق أليساندرو كوستاكورتا.

من جهة ثانية، إذا تمكن حارس المرمى بوفون، الذي سيبلغ من العمر 45 عاما في وقت لاحق من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، من مساعدة بارما في الصعود من دوري الدرجة الثانية ومواصلة تسجيل المشاركة مع الفريق الموسم المقبل، فسوف يتفوق على ماركو بالوتا ويصبح أكبر لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي.

622

اللاعب الإسباني خواكين سانشيز على بعد 17 مباراة فقط من سجل نجم برشلونة العظيم أندوني زوبيزاريتا بـ622 في الدوري الإسباني.

وخاض خواكين، 41 عاما، خمس مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، مع بقاء 24 مباراة لنادي ريال بيتيس الذي يلعب له.

ويستمر عقد خواكين حتى نهاية موسم 2022-2023 الجاري.

12

سيصبح نادي لودوجوريتس البلغاري الفريق السابع في التاريخ الذي يفوز بـ12 لقبا متتاليا في الدوري المحلي إذا فاز باللقب هذا الموسم.

وصعد النادي لمنافسات الدرجة الأولى عام 2011. لكنه فازت بجميع البطولات الـ 11 الممكنة بعد ذلك. ويتخلف الفريق في الوقت الحالي بفارق نقطة واحدة عن سيسكا صوفيا، الذي فاز باللقب 31 مرة.

50

يمكن أن تصبح نساء برشلونة أول فريق في تاريخ كرة القدم يسجل 50 انتصارًا متتاليًا في الدوري. منذ الخسارة 3-4أمام أتلتيكو مدريد قبل 18 شهرًا، حقق برشلونة سلسلة غير عادية من الانتصارات في 47 مباراة متتالية، وسجل 233 هدفًا واستقبل 19 هدفًا فقط.