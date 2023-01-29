ناد فرنسي يتخوّف من “تطرف” لاعبه المسلم.. ما السبب؟ (فيديو)

عبّرت شخصيات نافذة بإدارة نادي (أولمبيك ليون) الفرنسي عن انزعاجها من حسام عوار لاعب وسط الفريق، وفق ما نقله الصحفي الذائع الصيت رومان مولينا.

ونشر مولينا مقطعًا مصوّرًا عبر قناته على يوتيوب، قال فيه إن إدارة النادي باتت متخوّفة وقلقة من سلوك عوار “المتطرف”، على حد تعبيره، خاصة بعدما أعفى لحيته وسافر لأداء مناسك العمرة.

ورأى الدولي السنغالي السابق فاتي دود جاك أن الأمر لا يمثل أي مفاجأة، مضيفًا أنه تعرض للأمر نفسه خلال نشاطه الرياضي، وتحديدًا موسم 2007-2008 عندما لعب لفريق (أولمبيك مارسيليا).

On est pas surpris par ce club. On vivait la meme chose a mon epoque. https://t.co/3EklghdDRP — FATY Doudou Jacques (@JacquesFaty) January 28, 2023

ودعا الناشط المناهض للعنصرية إلياس إيمزالن عبر تويتر اللاعبَ حسام عوار إلى مغادرة فرنسا والاحتراف بالدوري الإنجليزي، لأن فرنسا باتت بلدًا عنصريًا تنتشر فيه الإسلاموفوبيا، على حد قوله.

Ce pays est islamophobe jusqu'à la moelle. J'espère qu'il trouvera une place en Angleterre ou en Espagne et qu'il éliminera toutes leurs équipes de Deschamps… Courage @HoussemAouar tu as l'avenir, eux sont le passé. https://t.co/iFNAcu5Qxf — Elias d'Imzalène (@imzalene) January 27, 2023

وأشار مغردون إلى لحية الفرنسي أوليفييه جيرو والتناقض الفرنسي في التعامل مع اللاعب صاحب الأصول الجزائرية، مؤكدين أن المسألة تتلخص في الخوف من الإسلام.

Olivier Giroud peut encenser Jésus avec sa barbe, il ne sera jamais mal vu. Alors que Houssem Aouar qui encense le prophète Mohammed (SAWS) avec une barbe… oui c'est pas la barbe le fond du problème, c'est l'islamophobie. — Vanneur 🇫🇷🇲🇦 (@Vanneur) January 29, 2023

Mais du coup la barbe de Giroud pose aussi problème ooouuuu que les arabes ? https://t.co/N5o6E4JyJA pic.twitter.com/4PBKQBmwGK — 𝕪𝕒𝕔𝕚𝕟𝕖🌊 (@Yaaachab) January 29, 2023

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدى عوار مناسك العمرة خلال فترة التوقف التي تزامنت مع بداية كأس العالم في قطر، قبل أن يعود إلى ناديه بمظهر جديد أعفى فيه اللحية وحلق شعر رأسه كاملًا.

ويأتي ترتيب ليون في المركز التاسع بالدوري الفرنسي، برصيد 28 نقطة جمعها من 20 مباراة بواقع فوز 8 مباريات، و4 تعادلات، وخسارة 8 مباريات.

ووفق جريدة (ليكيب) الفرنسية، فإن أزمة عوار مع النادي الفرنسي وصلت مرحلة صعبة، وقد يرتدي قميص المنتخب الجزائري خلال المرحلة المقبلة على حساب المنتخب الفرنسي.