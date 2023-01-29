رياضة|فرنسا

ناد فرنسي يتخوّف من “تطرف” لاعبه المسلم.. ما السبب؟ (فيديو)

حسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي
حسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي (غيتي)
29/1/2023

عبّرت شخصيات نافذة بإدارة نادي (أولمبيك ليون) الفرنسي عن انزعاجها من حسام عوار لاعب وسط الفريق، وفق ما نقله الصحفي الذائع الصيت رومان مولينا.

ونشر مولينا مقطعًا مصوّرًا عبر قناته على يوتيوب، قال فيه إن إدارة النادي باتت متخوّفة وقلقة من سلوك عوار “المتطرف”، على حد تعبيره، خاصة بعدما أعفى لحيته وسافر لأداء مناسك العمرة.

ورأى الدولي السنغالي السابق فاتي دود جاك أن الأمر لا يمثل أي مفاجأة، مضيفًا أنه تعرض للأمر نفسه خلال نشاطه الرياضي، وتحديدًا موسم 2007-2008 عندما لعب لفريق (أولمبيك مارسيليا).

ودعا الناشط المناهض للعنصرية إلياس إيمزالن عبر تويتر اللاعبَ حسام عوار إلى مغادرة فرنسا والاحتراف بالدوري الإنجليزي، لأن فرنسا باتت بلدًا عنصريًا تنتشر فيه الإسلاموفوبيا، على حد قوله.

وأشار مغردون إلى لحية الفرنسي أوليفييه جيرو والتناقض الفرنسي في التعامل مع اللاعب صاحب الأصول الجزائرية، مؤكدين أن المسألة تتلخص في الخوف من الإسلام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدى عوار مناسك العمرة خلال فترة التوقف التي تزامنت مع بداية كأس العالم في قطر، قبل أن يعود إلى ناديه بمظهر جديد أعفى فيه اللحية وحلق شعر رأسه كاملًا.

ويأتي ترتيب ليون في المركز التاسع بالدوري الفرنسي، برصيد 28 نقطة جمعها من 20 مباراة بواقع فوز 8 مباريات، و4 تعادلات، وخسارة 8 مباريات.

ووفق جريدة (ليكيب) الفرنسية، فإن أزمة عوار مع النادي الفرنسي وصلت مرحلة صعبة، وقد يرتدي قميص المنتخب الجزائري خلال المرحلة المقبلة على حساب المنتخب الفرنسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند